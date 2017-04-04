Piyasa Teorisi - sayfa 260
kâse fikirleri toplamakla meşgul.
Boğalar fiyat için aşağı indi, Leo düzeyinde bir danışma var https://www.mql5.com/en/charts/4080844/eurusd-m1-e-global-trade
Yusufhoja, sana selam
Shaw orada o aslan, biraz orta vadeli ejderhadan bahsedelim...
Şimdilik, https://www.mql5.com/en/charts/4204492/eurusd-d1-e-global-trade isabet eden Bulls'a bakın. Ayılara gün seansının açılışında P = 15.1669 piyasa fiyatının benzeri görülmemiş bir değerini gösterdiler (!) Gerçekten kızgın!
Forex piyasasında cari ve piyasa fiyatlarının davranışındaki marifete şaşırmamak elde değil. Piyasa fiyatlarının göreli istikrarı (kırmızı çizgi) ile 10-00, 25.11.2015 tarihinde Aslan düzeyinde yapılan istişarenin ardından, mevcut fiyatlar Aslan'ın kontrolünde aşağı indi. Ve 18-05'teki bir sonraki istişareden sonra, mevcut fiyatların göreli istikrarı ile piyasa fiyatı için takla atma sırası geldi. Görünüşe göre bir tür "görünmez el" ticaret modunu kendi takdirine göre değiştiriyor! Soru ortaya çıkıyor, her şeye gücü yeten Leo bunu nasıl başarıyor, nerede bulunuyor ve doğası nedir? Görüşleriniz nelerdir beyler, forum katılımcıları? Bana öyle geliyor ki, gelecekteki cari (terminaldeki gerçek fiyatlar) fiyatları gösterme modu, eski sanal piyasa fiyatları modunun bir devamı. https://www.mql5.com/ru/charts/4273686/eurusd-m1-e-global-trade :
Piyasayı D1'e "geçiş" :
