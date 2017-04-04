Piyasa Teorisi - sayfa 79

Yeni yorum
 
sarmat1985 :

İşlem seansının başında, günün farklı varsayımsal fiyatlarını Excel'de değiştirebilir ve tavsiyenin artık hangi fiyatlarla geçerli olmayacağını görebilirsiniz.

Örneğin, fiyat 1,11'e ulaşana kadar satacağınızı veya gün içi fiyatı 1,12 veya daha yüksek olursa satın alacağınızı vb. öğreneceksiniz.

Ve bütün gün artık senaryoyu yenilemez.

Komut dosyasını yenilemeyin - nasıl?
 
sarmat1985 :

İşlem seansının başında, günün farklı varsayımsal fiyatlarını Excel'de değiştirebilir ve tavsiyenin artık hangi fiyatlarla geçerli olmayacağını görebilirsiniz.

Örneğin, fiyat 1,11'e ulaşana kadar satacağınızı veya gün içi fiyatı 1,12 veya daha yüksek olursa satın alacağınızı vb. öğreneceksiniz.

Ve bütün gün artık senaryoyu yenilemez.

Mümkün ve öyle, ancak aynı zamanda, Leo (optimum seviye) ve Leopard (piyasa seviyesi) ve rakibin - Bulls (başa baş seviyesi) yöneticilerin davranışlarını tahmin etmek zordur. Bu nedenle gün ortasında mümkünse yeni bir çizelge ile durumu netleştiriyorum ve seans sonunda ara tabloyu keserek son grafiği yerine koyuyorum. Acil bir durum ve/veya bir rakibin (Bulls) pazar lideri tarafa (Ayılar) çarpma tehdidi durumunda da bunu yapmaya çalışacağım. Şimdiye kadar böyle bir tehdit yok ve fiyatın her düzeltici yukarı hareketi, SATIŞ pozisyonunu yenilemek için kullanılabilir.
 
Алексей Тарабанов :
Komut dosyasını yenilemeyin - nasıl?

Size ve diğer forum katılımcılarına sormak istiyorum, durumu anlamak için program net mi? Neyi gereksiz, neyi eksik görüyorsunuz? Hangi çizgi davranışını anlamıyorsunuz? Kendiniz, fiyat hareketinin yakın tarihinde meydana gelen olayların kronolojisini yeniden üretebilir ve bunları, farklılıkları ortadan kaldırmak için tarafların istişareleri ve bunları barışçıl bir şekilde çözme girişimleri de dahil olmak üzere sanal piyasa karakterlerinin eylemleriyle ilişkilendirebilir misiniz? Tarafların savaşının durumunun yaklaşımını, oluşum nedenlerini, savaşların seyrini ve sonuçlarını hissedebiliyor musunuz? Ek açıklamalar gerekli mi? Önerilerinizi, önerilerinizi, durumların yeni algılanması ve yorumlanmasını gizli buluyorsanız, bizimle kişisel mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Sayesinde.

Aşağıdaki pazar tasarımına karar verdim:

1. Piyasada, biri Fiyat seviyesi, gerçek ve diğer dördü sanal olmak üzere, pozitif ve negatif, gök yüksek veya "bodrum" herhangi bir değer alabilen 5 seviye vardır;

Fiyat hiyerarşilerine göre (artan sırada) sanal seviyeler, piyasayı organize etme, sürdürme ve yönetmedeki rolleri:

2. Ayı seviyesi - 1. başabaş, piyasanın organize edilebileceği daha düşük seviye;

3. Leo seviyesi, piyasa katılımcılarının maksimum kâr elde etmesi açısından, piyasanın bir noktaya daraldığı ve tüm seviyelerin burada toplandığı küresel ve tek başabaş seviyesine dönüşebilen optimal seviyedir. Fiyat dahil (ve bu gerçekten olur) ortaya çıktığı anlarda tarafların keskin anlaşmazlıkları, tarafların durumu barışçıl bir şekilde çözmek veya bir planın, planın ve çatışma yönteminin hazırlanmasına karar vermek için tarafların istişare seviyesi. taraflar, zugzwang seviyesi, herhangi bir hareket piyasa katılımcılarına zarar verdiğinde, Fiyat bu seviyenin üzerine çıkamaz veya altına düşemez ve bu nedenle durum, herhangi bir şekilde, barışçıl bir şekilde veya tarafların güçlerini ve yeteneklerini fiili güçlerine kadar göstererek çözüm gerektirir. kullanımı, en önemli kontrol seviyesi ve bu nedenle kendisine Canavarların Kralı - Aslan adı verildi;

4. Leopar Seviyesi - piyasa kontrol seviyesi, piyasa seviyelerinin ortası, bu seviyeden itibaren hem Ayılardan hem de Boğalardan eşit derecede uzaktır, Aslan'a göre konumunu hızla değiştirerek onları kontrol eder. dönüş, küresel yönetimi amacıyla pazarda yorulmadan dolaşıyor. Muhtemelen neden "Leopard" adını aldığı anlaşılabilir;

4. Ayı seviyesi - 2. başabaş, piyasanın organize edilebileceği üst seviye;

 

Dün, "tahminlerimle", %80'lik bir düşüşle zar zor +%10 kar elde ettim. (tüm depoda sallandı).

Ama boğalar saldırmaya hazır. :)) H4'te her şey zamanında gelir.

 
Alexander Ivanov :

Dün, "tahminlerimle", %80'lik bir düşüşle zar zor +%10 kar elde ettim. (tüm depoda sallandı).

Ama boğalar saldırmaya hazır. :)) H4'te her şey zamanında gelir.

D1'e bakın - orada her şey o kadar iyimser değil))
 
Daniil Stolnikov :
D1'e bakın - orada her şey o kadar iyimser değil))
Tamam teşekkürler !
 
Alexander Ivanov :
Tamam teşekkürler !
İstatistiklere de bakabilirsiniz - Yunanistan, İsveç, doların güçlenmesi. 1.04 perspektifte.
 
Daniil Stolnikov :
İstatistiklere de bakabilirsiniz - Yunanistan, İsveç, doların güçlenmesi. 1.04 perspektifte.
D1'deki durumu analiz etti. Artık büyük paralı büyük ayılar yok, orta ayılar var ve o zaman bile derilerini değiştirmeye başlıyorlar. Ama büyük sermaye şimdiden boynuzlarını bilemeye başladı.
 
Alexander Ivanov :
D1'deki durumu analiz etti. Artık büyük paralı büyük ayılar yok, orta ayılar var ve o zaman bile derilerini değiştirmeye başlıyorlar. Ama büyük sermaye şimdiden boynuzlarını bilemeye başladı.
İskender... artık sana inanmıyoruz)))
 

Moskova saatiyle 12-00, 27 05 15: fiyat düzeltiliyor, SATIŞ pozisyonunu güçlendirmek için iyi bir fırsat: (kesildi)

00-00 Moskova saatinde durum, 28 05 15: fiyat düzeltiliyor, SATIŞ pozisyonlarını güçlendirmek için iyi bir fırsat:


1...727374757677787980818283848586...288
Yeni yorum