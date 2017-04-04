Piyasa Teorisi - sayfa 201
bu yüzden herkes başlamaz, bence, Forex'te, piyasa fiyatı kavramının kendisi bir ütopyadır. Teori başlangıçta piyasa koşulları altında geliştirildiyse, bunlar üzerinde test edilebilir ve kulaklardan "başabaş" Forex'e çekilmez.
başka gören var mı? ve sanal fiyatta bir adım değişiklik - grafikte oklarla açıklayın - bana açık değil
Piyasa fiyatının alt, kırmızı, çizgisine bakın, grafiğin başındaki adımları görmüyor musunuz, bundan sonra mevcut fiyat hareketinin karakteri değişiyor mu?
ne olduğunu anladı! daha ziyade, bunlar adımlar değil, fiyat tablosunun eğiliminin yakın bir şekilde tersine döneceğini gösteren bazı anormallikler-arızalardır. ne kadar doğru ve hangi zaman dilimlerinde bir geri dönüş gösteriyorlar? Örneğin, beklenen fiyat hareketinin hedef bölgelerini gösteren başka sinyaller var mı?
Piyasa fiyatının mevcut fiyatı nasıl artırdığını görün https://www.mql5.com/en/charts/3755192/eurusd-m5-e-global-trade
