Piyasa Teorisi - sayfa 201

Yeni yorum
 
Sergey Petruk :
bu yüzden herkes başlamaz, bence, Forex'te, piyasa fiyatı kavramının kendisi bir ütopyadır. Teori başlangıçta piyasa koşulları altında geliştirildiyse, bunlar üzerinde test edilebilir ve kulaklardan "başabaş" Forex'e çekilmez.
Piyasa fiyatının mevcut fiyatı nasıl artırdığını görün https://www.mql5.com/en/charts/3755192/eurusd-m5-e-global-trade
Chart EURUSD, M5, 2015.07.30 19:59 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
Chart EURUSD, M5, 2015.07.30 19:59 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Symbol: EURUSD. Periodicity: M5. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.07.30 19:59 UTC.
 
Sergey Petruk :
bu yüzden herkes başlamaz, bence, Forex'te, piyasa fiyatı kavramının kendisi bir ütopyadır. Teori başlangıçta piyasa koşulları altında geliştirildiyse, bunlar üzerinde test edilebilir ve kulaklardan "başabaş" Forex'e çekilmez.
İşte yukarıdaki gerçek hesaplardan birinde piyasa seviyelerinin çalışması https://www.mql5.com/en/charts/3755792/eurusd-m5-e-global-trade
Chart EURUSD, M5, 2015.07.31 02:13 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
Chart EURUSD, M5, 2015.07.31 02:13 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Symbol: EURUSD. Periodicity: M5. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.07.31 02:13 UTC.
 
Tartışılan ikinci böbrek hesabı. Deneyimli tüccarlar bir göz atsın ve fikirlerini ifade etsin, piyasadaki tüm değişikliklere yeterince ve hızlı tepki veren böyle bir ticaret sistemi, boşaltabilir mi? https://www.mql5.com/en/charts/3755800/eurusd-m5-e-global-trade Kaybedilen 5 doların 2 doları zaten iade edildi.
Chart EURUSD, M5, 2015.07.31 02:18 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
Chart EURUSD, M5, 2015.07.31 02:18 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Symbol: EURUSD. Periodicity: M5. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.07.31 02:18 UTC.
 
3. gerçek hesapta piyasa seviyelerinin Boğalar ve Ayılar arasındaki mücadeleyi, Aslan'ın rolünü, trendin tersine dönmesini ve diğer birçok piyasa olayını nasıl belirlediğini görün https://www.mql5.com/en/charts/3755822/eurusd-m5 -e- küresel-ticaret Bu nedenle, karlı bir şekilde ticaret yapmak istiyorsanız, sanal piyasa seviyelerinin varlığını tanımanın zamanı geldi. Son olarak, yakında yayına hazırlanan bir makale yayınlanacaktır.
Chart EURUSD, M5, 2015.07.31 02:29 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
Chart EURUSD, M5, 2015.07.31 02:29 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Symbol: EURUSD. Periodicity: M5. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.07.31 02:29 UTC.
 
Yen grafiği, piyasa fiyatındaki kademeli değişimlerin piyasa sürecine nasıl müdahale ettiğini ve cari fiyatın bu şekilde nasıl etkilenebileceğini göstermektedir. Daha önce bu tür büyük müdahaleler zamanında tespit edilemediyse, şimdi piyasa fiyatının sanal seviyelerini göstergemden gizlemek mümkün olmayacak. https://www.mql5.com/en/charts/3755896/usdjpy-m1-e-global-trade
Chart USDJPY, M1, 2015.07.31 03:17 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
Chart USDJPY, M1, 2015.07.31 03:17 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Symbol: USDJPY. Periodicity: M1. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.07.31 03:17 UTC.
 
başka gören var mı? ve sanal fiyatta bir adım değişiklik - grafikte oklarla açıklayın - bana açık değil
 
Sergey Petruk :
başka gören var mı? ve sanal fiyatta bir adım değişiklik - grafikte oklarla açıklayın - bana açık değil

Piyasa fiyatının alt, kırmızı, çizgisine bakın, grafiğin başındaki adımları görmüyor musunuz, bundan sonra mevcut fiyat hareketinin karakteri değişiyor mu?


 

ne olduğunu anladı! daha ziyade, bunlar adımlar değil, fiyat tablosunun eğiliminin yakın bir şekilde tersine döneceğini gösteren bazı anormallikler-arızalardır. ne kadar doğru ve hangi zaman dilimlerinde bir geri dönüş gösteriyorlar? Örneğin, beklenen fiyat hareketinin hedef bölgelerini gösteren başka sinyaller var mı?

 
Yousufkhodja Sultonov :
Piyasa fiyatının mevcut fiyatı nasıl artırdığını görün https://www.mql5.com/en/charts/3755192/eurusd-m5-e-global-trade
kişisel olarak, bu çizelgede aynı şeyi görüyorum oh ... n gecikme yok Masha
 
Sergey Petruk :

ne olduğunu anladı! daha ziyade, bunlar adımlar değil, fiyat tablosunun eğiliminin yakın bir şekilde tersine döneceğini gösteren bazı anormallikler-arızalardır. ne kadar doğru ve hangi zaman dilimlerinde bir geri dönüş gösteriyorlar? Örneğin, beklenen fiyat hareketinin hedef bölgelerini gösteren başka sinyaller var mı?

Eğilimdeki olası bir değişikliğin açık bir işareti, Leo seviyesindeki tüm piyasa seviyelerinin yakınsamasıdır (grafiğe bakın?). 30.07'de 20-40'ta bir toplantı vardı, Bulls barışçıl bir şekilde fiyatı Ayılara iletti, gece yarısı Bulls piyasayı geri almaya çalıştı, işe yaramadı, kenara çekildiler - Yen daha yoğun bir şekilde güçlenmeye başladı.
1...194195196197198199200201202203204205206207208...288
Yeni yorum