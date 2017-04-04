Piyasa Teorisi - sayfa 284
izin verin bayım, kendim karar vermeme izin verin
Mesaj oluştururken resim eklenir ve site sayfasında ekle düğmesine bastığınızda veya güncelleme düğmesini düzenlerken artık orada değildir.
Bu sitede bir bug var! 4. sitede MKvots'un tebriklerinden birine suya yansıması olan bir buket gül ile cevap vermesine yardımcı olmak için de başarılı olamadım. Sonra ortaya çıktı, "ekle" işleminden sonra görüntü kaybolduğunda, tıklamanız yeterlidir ve belirir! ;)
Ve "Sfotkal, sıradaki!"
Yeni Yılın Kutlu Olsun! Tekelciler devreye girdi. Alt göstergedeki işlem hacimlerine bakılırsa, uzun süredir bu eyleme hazırlanıyorlar: https://www.mql5.com/en/charts/4420504/eurusd-h1-e-global-trade
Tekelci boğalar yine piyasayı alt üst etti Ayılar ve kısa süreliğine piyasa tekel oldu bakalım bu geçen seferki gibi fiyatlarda artışa yol açacak mı https://www.mql5.com/en/charts/ 4426042/eurusd-h1-e -küresel ticaret
Boğalar ve Ayılar'ın tekelcilerin müdahalesine karşı mücadelesi Boğaların zaferiyle sonuçlandı https://www.mql5.com/en/charts/4472478/eurusd-m1-e-global-trade
Kanadalıya göre, Bears'ın piyasayı ele geçirmeye yönelik tüm girişimleri Bulls tarafından yenilgiye uğratılıyor https://www.mql5.com/ru/charts/4472533/usdcad-d1-e-global-trade