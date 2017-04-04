Piyasa Teorisi - sayfa 242
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu göstergeyi mql'de kim "yazdıysa", iyi bir robot yaratabileceğini düşünüyorum.
İşte hepiniz için gerçek bir koşul:
1. Zeytin çizgisi Kırmızı olandan daha yüksekse "AL" seçeneğine açık + fiyat (Teklif veya Talep) ayrıca Zeytin çizgisinden daha yüksek . Zeytin[0] > Kırmızı[0] && Teklif > Zeytin[1] && Zeytin[3] < Kırmızı[3]
2. Zeytin Kırmızı'nın altındaysa "SATIŞ"ta açın + fiyat (Teklif veya Satış) da Zeytin çizgisinin altında . Zeytin[0] < Kırmızı[0] && Sor < Zeytin[1] && Zeytin[3] > Kırmızı[3]
kırmızı sadece filtre koşullarını işaretler - kavşağın ilk aşamasını yakalamak için [ ] parantezleri zaman kaymalarını gösterir.
ve yeşil, sizinki için ek koşulları işaretler.
__________________________________________________________
İşte hepiniz için gerçek bir koşul:
1. Zeytin çizgisi Kırmızı olandan daha yüksekse "AL" seçeneğine açık + fiyat (Teklif veya Talep) ayrıca Zeytin çizgisinden daha yüksek . Zeytin[0] > Kırmızı[0] && Teklif > Zeytin[1] && Zeytin[3] < Kırmızı[3]
2. Zeytin Kırmızı'nın altındaysa "SATIŞ"ta açın + fiyat (Teklif veya Satış) da Zeytin çizgisinin altında . Zeytin[0] < Kırmızı[0] && Teklif < Zeytin[1] && Zeytin[3] > Kırmızı[3]
kırmızı sadece filtre koşullarını işaretler - kavşağın ilk aşamasını yakalamak için [ ] parantezleri zaman kaymalarını gösterir.
ve yeşil, sizinki için ek koşulları işaretler.
__________________________________________________________
Bu seçenek zaten uygulandı ve geçmiş tarafından test ediliyor. Burada örneğin TF H1'de bu yılın Şubat ayının başından beri bahsettiğiniz filtreleme TP=SL = 500 pp ile 4 puana eşittir:
başlangıç - https://www.mql5.com/en/charts/3910366/eurusd-h1-e-global-trade
bitiş - https://www.mql5.com/en/charts/3910355/eurusd-h1-e-global-trade
3714 testindeki çubuklar
Modellenmiş keneler 7328
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk depozito 4000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 8383,21
Brüt kar 17463.37
Brüt zarar -9080.16
Kar faktörü 1,92
Beklenen getiri 2.51
Mutlak düşüş 1027.28
Maksimum düşüş 3464,92 (%25,19)
Göreceli düşüş %26,69 (1082,15)
Toplam işlem 3342
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 1774 (%41.77)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 1568 (%39.86)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 1366 (%40,87)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 1976 (%59,13)
En büyük
kâr ticareti 49,96
zarar ticareti -21.04
Ortalama
kâr ticareti 12.78
zarar ticareti -4.60
Maksimum
ardışık kazanç (parasal kar) 100 (2147.27)
ardışık kayıplar (para kaybı) 131 (-1037.05)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 2998.19 (61)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -1037.05 (131)
Ortalama
art arda galibiyet 12
ardışık kayıplar 17
TP=SL=100pp ile aynı:
3715 testindeki çubuklar
7330 modellenmiş keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk depozito 4000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 2934,60
Brüt kar 12228,37
Brüt zarar -9293,77
Kar faktörü 1.32
Beklenen getiri 0.83
Mutlak düşüş 1034.01
Maksimum düşüş 1165,47 (%17,62)
Göreceli düşüş %26,17 (1051,31)
Toplam işlem 3535
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 1796 (%44.65)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 1739 (%42.09)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 1534 (%43,39)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 2001 (%56.61)
En büyük
kar ticareti 10.00
zarar ticareti -10.17
Ortalama
kâr ticareti 7,97
zarar ticareti -4.64
maksimum
ardışık kazanç (para olarak kar) 136 (1358.14)
ardışık kayıplar (para kaybı) 115 (-341,66)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 1358.14 (136)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -705,64 (91)
Ortalama
art arda galibiyet 11
ardışık kayıplar 14
sağlık personelinden özel olarak eğitilmiş insanlar her şeyi analiz eder ...
analiz etmek...
psikiyatride yeni bir trend - beyni kova lavmanlarıyla temizlemek
6 nolu koğuştaki meslektaşları da analiz ediyor - birkaç hesap için harçlık topladılar - zaten halka açık bir şekilde birleştirildi ...
belli ki dövecekler ... yastıkla ya da paspasla ...
veya ıslak bir kağıda sarılmış
bir şey hala belirsiz - hastanın interneti nereden bulduğu ...
Yine de, bir torba patatesin maliyetini hesaplama konusundaki deneylerinizi boşuna sildiniz!
Ben biraz tuhafım. Yine de fark etti. Önerilen tekliflerinizde, hesaplama yoluyla. Mesele orada!!! Bu arada. Çok yardımcı olurdu. Ağba Yusuf, çünkü O. Biraz kayboldum. alınan bilgilerden.
Benim gibi bir hastadan birkaç yorum. Bir torba patates çalışmasının bir sonucu olarak. Kaynak veriler hiç net değil. Tip. Ne zaman satılır, ruble ne kadar, ne tür patatesler? 20 tane daha değişken sayabilirim. Ama çok sıkıcı.
sağlık personelinden özel olarak eğitilmiş insanlar her şeyi analiz eder ...
analiz etmek...
psikiyatride yeni bir trend - beyni kova lavmanlarıyla temizlemek
6 nolu koğuştaki meslektaşları da analiz ediyor - birkaç hesap için harçlık topladılar - zaten halka açık bir şekilde birleştirildi ...
belli ki dövecekler ... yastıkla ya da paspasla ...
veya ıslak bir kağıda sarılmış
bir şey hala belirsiz - hastanın interneti nereden bulduğu ...
Ve kişisel olarak, Valery'ye, tabiri caizse, doğrudan ellere (veya M'de). Ben hastayım, TÜM KAFA, Birisi? Analiz etmeye mi çalışıyorsun? Sizin forumunuza benziyor. Acımasızca ot içiyorsun. Aksi takdirde, neden hasta? Analiz et?
Sinyaller nelerdir? Tam olarak ne görüyorsun? Boş meraktan değil, bir danışman için soruyorum - giriş/çıkış kriterlerine ihtiyacım var. Kendim iki veya üç normal parça görüyorum, ama bir şey eksik ...
.... Tünaydın!...
Ayrıca ek bir filtre buldum. Bir demo hesabı üzerinde çalışıyorum. Yakında sinyal vereceğim.
Kısaca layout içerisinde sinyallerin şartlarını kabaca vereceğim. Ve senin için konyak. ))