Piyasa Teorisi - sayfa 120
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yapılacağından emin olun, sadece daha fazlasını sorun, tam olarak net olmayan nedir? Utanma, bana öyle geliyor ki her şey açık, çünkü belki de sıkışıp kaldım. Hesapların özüne inemeseniz de bu konuda bana güvenebilirsiniz. Çizgilerin yörüngesine dikkat edin. Taze bir görünüm yardımcı olabilir. İşte bu, bu çizelgede durdum. Programcılardan biri bunu fiyat tablosuna atabilir mi? Şematik olsun. Programcılar nerede? Neden herkes sessiz. Gerçekten her şey çok açık değil mi? Çizgilerin kalınlığı, renkleri hakkında, belki "Ichimoku bulutları" gibi veya başka türlü önerilerde bulunalım. Unutmayın - sadece 3 seviyemiz var. Bunları Fiyat tablosuna yeterince yerleştiremez miyiz? Fiyatın yanında, tüccarlar için piyasanın durumu hakkında burada ve şimdi bir bilgi vagonu hareket edecek.
En azından daireden kurumayı öğrenmeliyiz.
Çok temiz değil.
Ekranda piyasa türünü (rekabetçi, tekel) ve bir tavsiyeyi (sat/al) göstermek iyi olur.
Teşekkür ederim!
1. Piyasanın türünü belirlemek için Y veya S'den önceki işaretleri kullanılacaktır -1 - piyasa rekabetçi, +1 - piyasa tekel veya sadece ekrandaki bir mesaj: piyasa rekabetçi veya piyasa Tekel.
2. Satın alırız - eğer Leo güvenle bakarsa, satarız - eğer Leo aşağı bakarsa. Bütün bunlar birçok kez işe yarayacak.
Yusuf , peki nereye gidiyor, her şey teoride mi kalıyor yoksa gösterge ve yazı mı yapılıyor?
Makale - evet, yapılıyor. Gösterge - makalenin yayınlanmasından hemen sonra , bariz nedenlerle.
05-00 Moskova saati, 09-06 15: Hadi gidelim! TP olmadan %50 mevduat gücü için SATIN AL , SL = 1.11300 - Piyasa seviyesi (Ayılar):
Makale - evet, yapılıyor. Gösterge - makalenin yayınlanmasından hemen sonra , bariz nedenlerle.
05-00 Moskova saati, 09-06 15: Hadi gidelim! TP olmadan %50 mevduat gücü için SATIN AL , SL = 1.13000 - Piyasa seviyesi (Ayılar):
bitmedi mi sence? soldaki grafiğe bakar mısınız? sonra nereye gidilir? boğanın dizginlerini bırakmak mı? ))
Gelelim oraya, görülecek ama şimdilik alışveriş için tüm önkoşullar. Tabii ki seviyeleri izleyeceğiz.
Evet. Zor " %50 mevduat gücü için SATIN AL " - burada daha fazlasını öğrenebilirsiniz. %50 - bu, piyasayı stop ederek devirirse, diyelim ki dep 1000 USD oldu. 500 USD olur mu?
Durmadan önce - 185 gerçek puan.
Evet. Zor " %50 mevduat gücü için SATIN AL " - burada daha fazlasını öğrenebilirsiniz. %50 - bu, piyasayı stop ederek nakavt ederse, o zaman dep'in 1000 USD olduğunu varsayalım. 500 USD olur mu?
Durmadan önce - 185 gerçek puan.