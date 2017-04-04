Piyasa Teorisi - sayfa 93

Yousufkhodja Sultonov :

Sonuçlar:


Yerlerde makul düşüşler var. Ancak bazı ek filtreler uygularsanız, bunların azaltılabileceğini düşünüyorum.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Sonuçlar:


Ve ne? Şimdi ellerimizi çırpalım :)
Dosyadaki veriler nerede? +pips'e dönüştür...+ Mandarda eklenmiş yayılım...2010+2011...
şakalar iyidir ;)
 
Yousufkhodja Sultonov :

Sonuçlar:


bu nasıl bir grafik? Depoda yılda 1,5 kat artış? Ept! Ne partisi? Omuz? Başlangıç deposu?
 
Daniil Stolnikov :
bu nasıl bir grafik? Depoda yılda 1,5 kat artış? Ept! Ne partisi? Omuz? Başlangıç deposu?
Puan halinde. Depo, lot ve diğer MM enstrümanları size kalmış. Örneğin, günlük kar ve zarar tespiti ile, maksimum 1000 puanlık düşüşle 2011 için 4440 puanlık ve trendin tamamlanmasının ardından kapanışta - maksimum 8000 puanlık düşüşle 13878 puanlık kar topluyoruz.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Sonuçlar:

Sonunda, günlük sabitlemeden 6 kat daha iyi olmasına rağmen, pozisyonları tutmanın fizibilitesi hakkında düşünmenizi sağlayan ayık bir tablo , ancak dezavantajlar da iyi.

Hangisi daha önce gösterilmişti))) (fark - 1 ay)...


Yousufkhodja Sultonov :
Puan halinde. Depo, lot ve diğer MM enstrümanları size kalmış. Örneğin, günlük kar ve zarar tespiti ile, maksimum 1000 puanlık düşüşle 2011 için 4440 puanlık ve trendin tamamlanmasının ardından kapanışta - maksimum 8000 puanlık düşüşle 13878 puanlık kar topluyoruz.
Ve yukarıdaki noktalar nerede? Sadece 1.5 görüyorum.

İşin püf noktası bu, lot ve kaldıraç seçiminin hiç de küçük bir önemi yok!!! 0.1 küçük görünebilir - ve yıllar içinde milyoner olmayacaksınız ve 1 çok olabilir - birleşeceksiniz.
 
Vizard_ :

Hangisi daha önce gösterilmişti))) (fark - 1 ay)...


Büyük bir hata düzeltildi, şimdi durum düşündüğünüz kadar kritik değil.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Büyük bir hata düzeltildi, şimdi durum düşündüğünüz kadar kritik değil.
testler sırasında ... anında ... hiçbir şeyi düzeltmiyorlar ... bunun için o bir test ...
 
kosta1211 :
Ayı fiyatının ne kadar süre düzeltmeye alınacağı belli değil. bu bir düzeltme değil, boğalara bir transfer olabilir.

15-20 Moskova saatinde her şey yolunda:


