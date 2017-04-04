Piyasa Teorisi - sayfa 93
Sonuçlar:
Sonuçlar:
Dosyadaki veriler nerede? +pips'e dönüştür...+ Mandarda eklenmiş yayılım...2010+2011...
Sonuçlar:
bu nasıl bir grafik? Depoda yılda 1,5 kat artış? Ept! Ne partisi? Omuz? Başlangıç deposu?
Sonuçlar:
Sonunda, günlük sabitlemeden 6 kat daha iyi olmasına rağmen, pozisyonları tutmanın fizibilitesi hakkında düşünmenizi sağlayan ayık bir tablo , ancak dezavantajlar da iyi.
https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page87
Hangisi daha önce gösterilmişti))) (fark - 1 ay)...
Puan halinde. Depo, lot ve diğer MM enstrümanları size kalmış. Örneğin, günlük kar ve zarar tespiti ile, maksimum 1000 puanlık düşüşle 2011 için 4440 puanlık ve trendin tamamlanmasının ardından kapanışta - maksimum 8000 puanlık düşüşle 13878 puanlık kar topluyoruz.
İşin püf noktası bu, lot ve kaldıraç seçiminin hiç de küçük bir önemi yok!!! 0.1 küçük görünebilir - ve yıllar içinde milyoner olmayacaksınız ve 1 çok olabilir - birleşeceksiniz.
https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page87
Hangisi daha önce gösterilmişti))) (fark - 1 ay)...
Büyük bir hata düzeltildi, şimdi durum düşündüğünüz kadar kritik değil.
Ayı fiyatının ne kadar süre düzeltmeye alınacağı belli değil. bu bir düzeltme değil, boğalara bir transfer olabilir.
15-20 Moskova saatinde her şey yolunda: