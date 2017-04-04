Piyasa Teorisi - sayfa 44
chtol dosyasından bahsediyorsunuz .. yani gerçek ... orijin = MT4 terminali .... Yönteminizi düşündüm ...
O zaman durumu açıkladığın için teşekkürler.
1. Yeşil Hat Ayıları. Ayılar "alınma" yaptıklarında, pozisyondan vazgeçip kısa bir mesafe geri çekilip bir direnç çizgisi oluştururlar (bkz. 2010 ticaret retro-analizi);
2. Amacım " yarının D1 çubuğunun yönünü ve yaklaşık boyutunu kesin olarak tahmin etmek " değil , pazara güvenli giriş anını bulmak ve düşmandan yeni tehditler ortaya çıkmadan önce orada kalmak. Ve çubuğun uzunluğu beni ilgilendirmiyor, ama piyasada kaç tane çubuk olabilir. Örneğin, yukarıdaki retroanalizde, bir tüccarın piyasada düzinelerce gün boyunca kalması tavsiye edildiği ve her düzeltici fiyat hareketiyle mevduatın tüm gücü üzerindeki yükü artırdığı bölümler vardır.
3. “Bunun için büyük para ödemeye istekli insanlara ” ya da “ ödeyecek birine ” ihtiyacım yok. Beni rahatsız etmedikleri sürece. Ve özellikle ihtiyacı olanlar için, daha önce de belirttiğim gibi, nominal bir ücret karşılığında, dosyanın şifreli versiyonunu Metaquots Şirketi'nin hizmetleri aracılığıyla aktaracağım, orada uygulasınlar. Aynı zamanda, dosyayı satın almak isteyen potansiyel kişilerin acele etmemelerini, ancak asıl konuyu en baştan dikkatlice incelemelerini, anlaşılmaz anlar sormalarını ve uzun yıllar boyunca karlı ticaretin temellerine hazırlıklı olmalarını tavsiye ederim, Aksi takdirde, bu sistem, bir bumerang gibi, şu anda resmileştirilen giriş ve çıkış kurallarına en ufak bir aldırmadan korkunç bir güçle efendisine vurabilir..
Yani 2010'un tüm chtol örneğini mi sürdün? Evetse, dosyayı sinyallerle düzenleyin ... sonra resimleri gönderin ...
Lütfen, bir nedenden dolayı resim silindi, ancak mevcut hesaplanan değerlere göre geri yükleyebilirsiniz ve diğer katılımcılar da size ne getirmek istediğimi daha iyi anlamak için adım adım görüntüleyebilir. Dosyayı inceledikten sonra lütfen yorumlarınızı ve/veya önerilerinizi buradan yapınız.
Evet, bunu zaten gördük ... Sona kadar çalıştırın ve + bir sinyal sütunu ... 1 0 -1 ...
Hayır, tüm hesaplamaları ilk defa gönderiyorum, bunlar parça parçaydı.
Winrar nasıl zip-winrar'a dönüştürülür, unuttunuz mu?
Winrar'da - arşive ekle - bir pencere açılacak - zip'i seçin (arşiv formatı)
doğru mu yaptın