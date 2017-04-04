Piyasa Teorisi - sayfa 276
Burada - birisi - sizin gibi - "Benim söylediğim gerçektir!" derse - o zaman bu sadece sizin için faydalıdır. Veya dünyadaki hegemonyasını sürdürmek isteyen 10 vakıf için. Aynı zamanda, "kurbanlar" için özel olarak, özellikle kendileri ihtiyaç duymadıkları göstergeler yaratırlar . Ve sürekli tesisatçılar tarafından ihtiyaç duyulur.))) Doğru))
Felsefi vahşiler bana göre değil. Ben basit bir tüccarım, diğer şeylerin yanı sıra ekonomik bir eğitime sahibim.
Ticaret sürecinde, EUR mal sahipleri ile USD banknot sahipleri arasında bir takas gerçekleşir.
Ekonomide devrim yaptığınızı iddia ediyorsanız, size başarılar dilerim! :)
Oturup düşünmeye çalışıyorum - neden öyleyse, neden olmasın .....
Benden önce ne yaptıklarını anlayana kadar.
Gama Dağıtım uzmanı aktivasyon 5, indirilen demo 70
Ne yazık ki, Market'te hiç inceleme yok.Kim indirdi, lütfen cevap verin, ne aldınız?
"Piyasa fiyatını tahmin etmek için evrensel regresyon modeli", "Cauchy'nin eşitsizliği", " Piyasa teorisi " makaleleriniz kısaca baktı ...
Son ikisi ilkiyle herhangi bir şekilde ilişkili mi?
H4, H1 zaman dilimlerinde ne olur?
Boris, ancak bu yaklaşımı seviyorum - minimum optimize edilmiş parametreler.
Sonra aracı aynı anda 30 parametre için optimize edecekler ....
Böyle bir TS, optimizasyon örneğine dahil edilmeyen veriler üzerinde hemen birleşmeye başlamalıdır.
Ama bundan hoşlanmıyorum! Parametrelerin sayısı, ortaya çıkan yeni ilginç çözümleri doğrulamak için sürekli yeniden kontrol ve test ile uzun süre hayatta kalabilen TS'nin kendisi tarafından belirlenir. Sınırlı olasılıklara sahip sertleştirilmiş bir teori-dogma (ekran sadece ara sıra doldurma nedeniyle dışarı çıktığını gösteriyor, ancak bir yanardağda gibi!) Sadece büyük bir tortu ile hayatta kalabilir, böylece düşüş büyük görünmez. Ve boşaltma seçenekleri kendiliğinden ortadan kalksın diye 300 avroyu kontrol ediyorum. Ve Real'de bine çıkardığımda, "rakibim" için daha büyük, daha çekici bir depozito riskine girmemek için geri çekiyorum.
Ve bu seni rahatsız etmiyor mu?
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 5331933
TF D1 Saçmalık!
Grafik yanlış hizalama hatalarıyla ilgili olarak:Scriptong :
Örneğin, bir saatlik çubuğun maksimumu, bu saate karşılık gelen tüm dakika çubuklarının maksimumu ile çakışmadığında. Düşük, Açık, Kapanış fiyatları ve tik sayısı (Hacim özelliği) için aynıdır. Dakikadan daha eski olan tüm zaman dilimlerinin geçmişi silinerek ve standart PeriodConverter komut dosyası kullanılarak dakika zaman dilimine dayalı olarak daha yüksek zaman dilimleri için tekliflerin geçmişi oluşturularak düzeltildi.
Çok değerli mesaj!
Aşağıda gösterilen testte, aynı TF D1'de dakikalar tamamen kaldırılmıştır, ancak DAILY çubuklarındaki açıklıklara göre (Başka bir saçmalık), tüm Yüksekler ve Düşükler olmadan anlamına gelir, bu nedenle sıfır hata! Ancak, hızlandırılmış bir eylem mayınında olduğu gibi, yolda aynı düşüşleri, çukurları, tümsekleri görebilirsiniz! Ve yazar tüm bunlar, aynı "Güzel Markiz" gibi!
1. İlişkili değil. İlkinde zaman ana faktördür ve ikincisinde fiyat kendini gösterir. İkinci konu (makale değil), son makaleye ve aynı adı taşıyan konuya bir giriştir.
2. Danışmanın ilk makale üzerindeki çalışmasının sonuçları da bu yönde araştırma vaadini göstermektedir. Mesajınızda bahsettiğiniz Uzman Danışman bu prensibe göre çalışmaktadır. Örneğin, 2010'un başından günümüze D1 için bir test. zaman, 0.01 sabit lot ile TP=SL=300pp'de piyasaya göre bir istatistik avantajı elde etme olasılığını gösterir:
Tarihte Barlar 2075
Simüle edilmiş keneler 3626
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk depozito 2000.00
Yayılmış Akım (2)
Net kar 11186,74
Toplam kar 26042.67
Toplam kayıp -14855,92
Karlılık 1,75
7.21 kazanma beklentisi
Mutlak düşüş 497,75
Maksimum düşüş 2092.49 (%13.81)
Göreceli düşüş %54.80 (2076.09)
Toplam fırsatlar 1551
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 825 (%62.67)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 726 (%53.58)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 906 (%58,41)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 645 (%41,59)
En büyük
karlı ticaret 30.65
ticaret kaybetmek -32.95
Orta
karlı ticaret 28,74
ticaret kaybetmek -23.03
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 88 (2661.41)
sürekli kayıplar (kayıp) 72 (-857.57)
Maks.
sürekli kar (kazanç sayısı) 2661.41 (88)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -1262,25 (46)
Ortalama
sürekli galibiyet 16
sürekli kayıp 12
Kitap, s. 145ff.
Matematiksel istatistiklerin temellerini bilen bir kişi için, matematikçi W. Eckhardt'ın argümanları ( William Eckhardt) oldukça ikna edicidir.
Sayfa 152, sonunda, birçoğunun yanlışlıkla matematiksel beklenti (MO) olarak adlandırdığı ortalama değer hakkında.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(tüccar)
1) Matematiksel istatistiğin temellerini bilen bir kişi için, orada verilen argümanlar büyük ölçüde tartışmalı ve tamamen inandırıcı değil. Ancak matematiksel istatistiklerin temellerini BİLMEYEN biri için oldukça inandırıcı görünebilir.
2) sayfa 152'nin sonunda - BOSH, davranışıyla birlikte bir "değer" ile "kümülatif davranış" arasındaki farkın yanlış anlaşılmasından (veya bilinçli bir şekilde çarpıtılmasından) kaynaklanır
=========================
Bir şeyler atıştırmak için --- bu inci hakkında: " çoğu kişinin yanlışlıkla matematiksel beklenti (MO) dediği ortalama değer "
Matematiksel Ansiklopedik Sözlükte (1988) MO görünümü nedir:
" çoğu kişinin yanlışlıkla matematiksel beklenti (ME) dediği ortalama değer "
Çoğu kişinin (tüccarların) yanlışlıkla matematiksel beklenti (MO) dediği ortalama değer (tüccarların hesapladığı bazı numunelerin ) (aslında rastgele bir değişkenin bir özelliğidir, teorik bir kavramdır ve herhangi bir deneyimde hesaplanamaz)