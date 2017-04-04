Piyasa Teorisi - sayfa 78
Şimdi boğalar geldi, ayılar kapının dışına kadar eşlik edildi. Satın almak.
Beyler lütfen tam otomatik aracı bu teoriye göre değerlendirin
Aynı 10'da TS (düşük gr) ... Özetle -
8 milyon Tacik pamm olmayacak ve platin de olmayacak)))
O zaman beni 18'den beri uyarmadığını söyleme))))
Küçük olanı almak mümkün olsa da ...
Hücre sinyali hayatta kaldı.
Ama güzel bir bonusu da var. Sistemin özü ortaya çıktıktan sonra -
kalpten kişnemek mümkün olacak ... zaten yandım)))
Yusuf için "Forex laboratuvarı" - tekrar kapalı olduğu ortaya çıktı)))
Moskova saatiyle 12-00, 26 05 15'teki durum: (kesildi)
00-00 Moskova saatinde durum. 27 05 15:
Ayılar için her şey yolunda gidiyor. Kontrol seviyeleri Tsopt (Aslan) ve Cr (Leopard) Ayıların tarafını aldı, piyasanın sanal cirosu S = 2177pp'den arttığı için gerilim artıyor. S = 3545pp.'ye kadar ve Y = -1950pp ile gelirin esnekliği. Y=-3167pp.'ye, Boğaların seviyesi Cpr=-2177/1950=1.11602, hafifçe artarak Cpr=-3545/-3167=1.11943'e, Ayılar ise fiyatı 1.09764 seviyesinden 1.09764'e düşürdü. 1.08727, 103,7 puan yükseldi. Piyasa, +0.3 puanlık bir kar beklentisiyle rekabetçi. Kar marjı +3,7 puan - (eksi) 6,8 puan. Dikkatli olmanız gereken tek şey, çünkü Bulls olası bir darbe için yükseklik kazanıyor. ancak. bu olası değil - yükseklik yeterli değil. Niyetleri yakında netlik kazanmalı. Öneri: SAT , üstelik her yukarı doğru düzeltici fiyat hareketi SAT pozisyonunu güçlendirmek için kullanılabilir.
12-00 Moskova saatinde durum:
Ayılar için her şey yolunda gidiyor. Tsopt (Leo) ve Tsr (Leopard) kontrol seviyeleri Ayıların tarafını aldı, piyasanın sanal cirosu (S = 2177pp., Y=1950pp., Tspr=-2177/1950=1.11602 - seviyesinden) arttı. Boğalar) ila S = 3421pp., Y=3056pp., Tsp=-3421/3056=1.11929 - Boğa seviyesi. Piyasa, +0.5 puanlık bir kar beklentisiyle rekabetçi. Kar marjı +3,6 puan - (eksi) 6,5 puan. Dikkatli olmanız gereken tek şey, çünkü Bulls olası bir vuruş için yükseklik kazanıyor. ancak. bu olası değil - yükseklik yeterli değil. Günün sonunda niyetleri belli olacak.
Boğalar saldırıyor. Alıyoruz.
12-00 Moskova saatinde durum:
İşlem seansının başında, günün farklı varsayımsal fiyatlarını Excel'de değiştirebilir ve tavsiyenin artık hangi fiyatlarla geçerli olmayacağını görebilirsiniz.
Örneğin, fiyat 1,11'e ulaşana kadar satacağınızı veya gün içi fiyatı 1,12 veya daha yüksek olursa satın alacağınızı vb. öğreneceksiniz.
Ve bütün gün artık senaryoyu yenilemez.