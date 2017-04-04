Piyasa Teorisi - sayfa 203
... sıradan bir hareketli ortalama değil, mucizevi bir gösterge icat ettiğinden emin.
... cari fiyatın üzerinde bulunur ve (herhangi bir nedenle aynı anda) piyasanın durumunu gösterir.
evet, hareketli ortalamalar, ancak
Piyasa fiyatları hiçbir şekilde hareketli ortalamaya bağlı değildir. Tekrar tekrar gösterdiğim ve yakında makalede göreceğim gibi, piyasanın durumuna göre hesaplanırlar:
Р =- S/Y, burada S - Bu enstrüman için Forex piyasasının maksimum sanal geliri, Y - Bu gelirin fiyat esnekliği. Buradaki "hareketli ortalamayı" nerede gördünüz?
Bir dakika baktım ve basit bir şeye şaşırdım.
Teorine güvenmiyor musun?
Soru nedir?
Mucize tasarımınızın maliyetinin , piyasa teorisine bakışınızın konseptiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Elbette hafif mizah, ancak kendi teorinize karşı somut bir tavrın ipucu var.
Hangi soruyu kastediyorsun? Teorime güvenmediğime neden karar verdin? Peki ya maliyet? Piyasa teorisinin ipucu ne? Doğrudan konuşun, bulmacalarla değil, lütfen gücenmeyin. Yapıcı eleştirilere her zaman açığız.
Her şey basit.
Forex dahil piyasa fiyatlarını tahmin edebileceğiniz " piyasa teorisini " ortaya çıkardınız.
Göstergeniz satılık bir ürün veya öğedir.
Ürününüzün fiyatını belirlemenizin nedenleri nelerdir ve teorinize ne kadar uyuyor?
Teori, 2000'in başından günümüze kadar D1'de piyasaya göre hafif bir istatistik avantajı elde ediyor. sabit lot 0.01 ile süre, SL=TP=1000ll:
5055 testindeki çubuklar
9108 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 100000.00
Yayılmış Akım (13)
Toplam net kar 775854,79
Brüt kar 1494994.22
Brüt zarar -719139.42
Kar faktörü 2.08
Beklenen getiri 193.96
Mutlak düşüş 44393,77
Maksimum düşüş 154895.41 (%17.93)
Göreceli düşüş %68.80 (122619.47)
Toplam işlem 4000
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 1606 (%47.88)
Uzun pozisyonlar (kazandı %) 2394 (%53.34)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 2046 (%51,15)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 1954 (%48,85)
En büyük
kâr ticareti 1016.24
zarar ticareti -1006.24
Ortalama
kâr ticareti 730,69
zarar ticareti -368.03
maksimum
ardışık kazanç (para olarak kar) 496 (499367.32)
ardışık kayıplar (para kaybı) 166 (-106370.76)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 499367.32 (496)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -106370,76 (166)
Ortalama
art arda galibiyet 23
ardışık kayıplar 22
Her zaman bir komisyona basıyorsun .. sana verdikleri tavsiyeleri dinlemiyorsun ... Bak her şey dediğim gibi olacak ve kazanan pozisyonların yaklaşık% 51'inden bahsettim ...
Şimdi, gerçekten, kazanan pozisyonların %51'i, size saygılar!