Piyasa Teorisi - sayfa 50
Puanlama için teşekkürler, bir şey anlayıp anlamadığınızı sormak istiyorum? Seçtiğim iletişim biçimi ve yeni bir ticaret yönteminin özünü açıklama tarzı, anlayışımı engelliyor mu?
Dürüst olmak gerekirse, henüz anlamadım)) Üzerinde düşünmelisin
Analitiklerden, zürafanın antiloba aşık olduğu, tilkinin boğalardan ayılara sola gittiği ve geyiğin .. kuzey olan olduğu hala açıktır.
Oturup düşünüyorum, belki orman sakinleri yerine porno aktrisleri çekmek gerekiyordu, arsa merak uyandırıcı olurdu.
Karakterlerin rolü için seçenekler önerin.
Seans açılışındaki piyasa durumu 14 05 2015%
Piyasa türü - klasik rekabetçi, simetrik, arz ve talep yasasının gerekliliklerinden sapma olmadan, kar beklentisi - 1 puan, yani yayılma içinde, Boğaların piyasayı başabaş noktasına döndürme yeteneği - ile başa çıkmak Ayıların dengeyi bozma girişimleri - başa çıkma, çünkü maviden maksimum sapma hesaplandı. denge çizgisi normal aralıkta simetriktir + - (artı veya eksi) her iki yönde 5 puan. Mevcut piyasa cirosu: Boğalar - 146.4 puan, Ayılar - 146.4 puan, fark - 0. Fiyatta 1 puan artışla ciroda azalma = 596.8 puan, maksimum olası ciro 625.2 puan. İşletme sermayesi eksikliği nedeniyle hareket durgun. Piyasa türü analiz aşaması kararı - Piyasaya giriş, ALIM durumu tarafından izin verilir .:
Dünkü açılışla karşılaştırın:
Boğa ve Ayıların gücünün analizi - Boğaların piyasayı normal aralıkta yönetme gücü - 600 puan civarında. Karar - Girişe izin verildi:
Nihai karar: "PİYASADAN DIŞI" , Aslan ve Bufalo'nun niyetlerinin bilinmemesi ve Ejderha ve Ayıların yaratıp yaratmadığı bilinmediği için paralel bir direnç çizgisi oluşturup oluşturmadığı bilinmemektedir. fiyat hareketi çizgisi, her ne kadar yaratılış için hazır olsalar ve Bulls'u vuran seviyeden uzaklaşmış olsalar da, dün saat 15.00'te önemli bir haberin açıklanmasının ardından görünüşe göre Bulls'u vurma konusundaki fikirlerini değiştirdiler.
daha az taraftar. Sonuç çıkarmanın zamanı geldi...
"Yüz!" komutunu bekleyen 4 PAMM hesabı da dahil olmak üzere 21 sinyal yeniden yönlendirmeye hazır.
Terminalin saatini belirtmeniz önerilir. Örneğin, Avrupa oturumunun 14/05/2015 tarihinde saat 9:00'da terminal saatine göre başlaması için tahmin. Ve sonra seans için tahmininiz.
Tabi bu Asya seansının açılış saati, saat 00-00
Gün boyunca, terminalin veya Moskova saatinin karşılık gelen saati için piyasanın durumunu bildireceğim.