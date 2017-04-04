Piyasa Teorisi - sayfa 265

Alexander Ivanov :
Yusuf'u anlamıyorum, neden seni robota bağlıyorsun? Sonuçta, eller çok karlı bir şekilde takas edilebilir. Eşek şişmanlasa da ;)) uzun bir oturuştan.
Ben otomatik ticaretin destekçisiyim, manuel ticaretle sinirlerinizi kurtarmazsınız. Manuel ticaretin sonuçları çok fazla iyileştirip iyileştirmeyeceğinden emin değilim.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Ayrıca katılıyorum. O zaman piyasanın tüm tehlikeli riskli anlarını incelemelisin.
 
Yousufkhodja Sultonov :

... testçinin açık pozisyon sayısını yüz ile sınırlaması üzücü...

Yani belki bir testçi değil, DC? Danışman dergiye ne atıyor?
 
Artyom Trishkin :
2015.12.02 05:33:11.320 2015.11.16 11:00 ex_VirtualLevel_ofMarketPrice(1) EURUSD,H1: OrderSend hatası 148
 
Tünaydın! Teori çok iyi. Daha fazla sondaj için potansiyel var.
 
Yousufkhodja Sultonov :
2015.12.02 05:33:11.320 2015.11.16 11:00 ex_VirtualLevel_ofMarketPrice(1) EURUSD,H1: OrderSend hatası 148

Açık ve bekleyen emirlerin sayısı, komisyoncu tarafından belirlenen limite ulaştı

 
Artyom Trishkin :

Açık ve bekleyen emirlerin sayısı, komisyoncu tarafından belirlenen limite ulaştı

Açıkçası, başka bir komisyoncunun terminalinde test etmeniz gerekiyor. Teşekkür ederim.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Farklı bir terminalde olması gerekmez - sadece başka bir ticaret organizasyonundan başka bir ticaret sunucusuna bağlanmanız gerekir. Geliştirici MetaQuotes'tan MetaTarder 4 terminali " dördüncü " forumda, MetaTrader 5 terminali " beşinci " forumda alınmıştır. Bir terminalde birden fazla ticaret hesabınız olabilir. Örneğin şöyle:

Bir terminalden birden fazla hesap

 

Altın ve euro/dolar piyasaları tekel olmaktan çıkıp rekabetçi bir rejime döndüğünde size haber vereceğime söz verdim. Altın ve euro/dolar piyasaları rekabetçi hale geldi https://www.mql5.com/en/charts/4297460/gold-d1-e-global-trade :


Karputov Vladimir :

Geliştirici MetaQuotes'tan MetaTarder 4 terminali " dördüncü " forumda, MetaTrader 5 terminali " beşinci " forumda alınmıştır. Bir terminalde birden fazla ticaret hesabınız olabilir. Örneğin şöyle:

evet tavsiye için teşekkürler Onlar. herhangi bir komisyoncu için bir terminal?
