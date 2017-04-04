Piyasa Teorisi - sayfa 152
Böylece ticaret herhangi bir şekilde yönlendirilir.
Daima bir arbitraj anlaşması arayın. Bir şey satın alın ve bir şey satın, böylece birlikte bir kâr elde edersiniz.
Ama Yusuf yönlendirilmiş ticareti anlatmaya çalışıyor. Bu konuda yardıma ihtiyacı var ;)
Arbitraj kesinlikle harika! Teşekkür ederim!
Yardım etmeye çalışalım.
Hisse senetlerini bilerek sordum.
Belirli bir hisse senedinde, gelişmemiş bir piyasada, kazanç haberleri (temettüler) ve birleşmeler/satın almalar ana hareket ettiricilerdir.
İnfa piyasaya yayıldıkça, piyasa kalabalığı bir tarafta olur. Evet, zaman zaman kârı sabitlemek isteyenler oluyor ama genel olarak piyasa fiyatı hedefe yönlendiriyor (fiyat hesaplamak için oldukça önemsiz ve çalışan modeller var). Burada Yusuf'un yorumu uygun olabilir.
Ancak örneğin Apple'ı ele alırsak, o zaman temel fikirlere ve skalperlerden gelen küçük gürültüye ek olarak, hisse senedini hareket ettiren bir dizi fikir de vardır, örnek olarak Apple küresel endekslere dahil edilir ve ETF'ler onu alır / satar. Yatırımcı sermayesinin giriş / çıkışlarına bağlı olarak, şirketin çalışmalarının sonuçlarından ziyade maaş gününe bağlıdır.
Apple ayrıca, arbitrajcıların halihazırda ticaret yapabilecekleri, örneğin bankalar ve emtia şirketleri satın alırken, eczacılar ve yüksek teknolojiler satabilecekleri sektör endekslerine de dahil edilmiştir. Aynı arbitraj, bir çift hisse düzeyinde olabilir. Veya bir temel olmadan bile, sadece korelasyonlara dayanarak.
Tüm bunlar, Apple hisselerini alıp satmak için matematiksel olarak mantıklı yüzlerce olmasa da düzinelerce neden olduğu noktaya kadar.
Bir çift eurodolar ile durum daha da karmaşık. Paritenin kendisini yalnızca metatrader'da takas ettiğimden beri. Eurodolar döviz kurunun dinamikleriyle çok az ilgisi olan müşteri siparişlerini yerine getiren profesyonel katılımcılar tarafından büyük bir ciro yaratılıyor. Sonuç olarak, çiftleri yönlendiren makro faktörler üçer aylık dönemler için geçerlidir.
Neredeyse rastgele bir süreçle uğraştığımız için, avantajı sadece risk ve para yönetimi düzleminde görüyorum.
Teori yazara bu kadar batmışsa, araştırma nesnesini değiştirmenizi tavsiye ederim, yani döviz çiftleri yerine bir tür hammadde seçin. Kahve ya da şeker, bu pazarda gerçekten birkaç oyuncu var, fiyatı onlar oluşturuyor.
Teorinin ticarette nasıl yardımcı olabileceğine dair belirli bir örnek vereceğim. Pound/Dolar çifti. Teori temelinde oluşturulacak çok basit bir gösterge şudur:
Şimdi yapılış prensibi şu şekildedir: Mevcut fiyatın standart mumuna (OHLC) paralel olarak, piyasa fiyatının kendine ait (OHLC) farklı bir renkte başka bir mumu olacaktır. Herşey!
İşte 06 07 15'teki seansın açılışındaki durum, yani Piyasa (CPR) zirvede olduğu için sterlin aşağı hareket etmeli:
Ancak, 06 08 15. Fiyat Piyasayı dinlemedi ve yükseldi, bunun hemen ardından 07 07 15'teki seansın açılışında Piyasadan ezici bir yanıt geldi, bu da şu anda Fiyatın hızla düşmesi gerektiği anlamına geliyor, çünkü Piyasadan daha sonra olan en güçlü darbeyi alacak. Bu koşullar altında, tüccar depozitonun tüm gücüyle SATIŞ'a girmelidir:
08 07 15 tarihinde seansın açılışı sırasındaki durum, fiyatın gerçekten hızlı bir şekilde düştüğünü ve Piyasanın kendisi Fiyatın üzerinde yer aldığı için daha da aşağı çekilmesinin emredildiğini gösteriyor:
Seansın açılış anındaki durum 09 07 15 her şey onaylıyor:
Şimdi, Piyasa yükseldi, bu da SATIŞ'ın kapanmasının nedeni. Ancak, CELL'den güvenle kâr elde etmeleri, teorinin tüccara yardımcı olabileceğine dair umut veriyor. Bu, göstergenin basitleştirilmiş bir görünümüydü. İşte tam görünümü:
Sevgili programcılar, lütfen göstergenin en azından basitleştirilmiş bir görünümünü oluşturmamıza yardım edin:
Standart cari fiyat mumuna (OHLC) paralel olarak, kendi (OHLC) farklı rengine sahip başka bir piyasa fiyatı mumu olacaktır. Herşey!
Size özel bir örnek vereyim,
3 gün içinde fiyat, teorinize göre altıncı günde yalnızca bir kez gitti. Pazar, uzlaşma fiyatınıza iki kez sağırdı.
Bugün, pound teoriye göre büyüyor gibi görünüyor. Temelde her zamanki gibi 50/50.
Teoriniz genliği tahmin edebilir mi? Haklı olduğu günlerde piyasa, teorinin yanlış olduğu zamandan çok daha zayıf hareket eder.
Sizce nasıl ve ne zaman teori yanlıştı? Sadece 06 07 15'te küçük bir hata yaptı, ancak bu HÜCRE daha sonra haklı çıktı:
06 07 - 1.55399'dan sat;
07 07 - 1.56018 düşüş seviyesinde SAT = - 61.9 pp;
08 07 - 1.54588 kar seviyesinde SAT = 81,1 + 143 = 224.1 pp;
09 07 - 1.5358 kâr = 181.9 + 243.8 + 100,8 = 526.5pp seviyesinde kapanış.
Yusuf aferin, düşünmesi için odun verdi.
Desteğiniz için teşekkür ederim, göstergenin tüccarların piyasayı anlamalarına ve ek kar elde etmelerine yardımcı olacağına eminim. Standart mumlarla birlikte terminalde aynı anda market mumlarının da oluşacağı anın hayalini kuruyorum! Bu, piyasanın gerçek nabzını yansıtan süper bir gösterge olacak..
Standart cari fiyat mumuna (OHLC) paralel olarak, kendi (OHLC) farklı rengine sahip başka bir piyasa fiyatı mumu olacaktır. Herşey!