Piyasa Teorisi - sayfa 122
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1. Bu sadece "talebin fiyattan esnekliğine ilişkin ilginç bir optimizasyon problemi" değil, aynı zamanda piyasa bilgisinde en önemli atılımdır, çünkü piyasanın bin yıllık tarihi boyunca, bunun için hiçbir bilimsel önkoşul yoktur. Tablo ve grafiklerde yansıtılan böyle bir şeyi gerçekleştirmek, içinde - ekonomideki tüm Nobel Ödülü kazananlarının mirası da dahil olmak üzere, birlikte veya bireysel olarak alınan herhangi bir piyasa teorisi. Eğer yanılıyorsam, lütfen beni düzeltin.
1. nokta çözüldüğünde, kalan 4 sorunuz benim için önemsiz oldu ve yarım saatte çözdüm.
İyi. Fiyat esnekliği olan bu karı kimin aldığını açıklayın?
İyi. Fiyat esnekliği olan bu karı kimin aldığını açıklayın?
Karlar fiyat esnek değildir. Kar, pazarın türüne bağlı olarak, malların satış fiyatına karmaşık bir bağımlılığa sahiptir:
1. tekel piyasası:
2. Rekabetçi kusurlu pazar:
3. Tek başabaş düzeyi ile rekabetçi mükemmel piyasa:
4. özel bir rekabet piyasası türü:
5. Sınırlı miktarda mal bulunan tekel piyasası:
Grafik, bir başabaş düzeyi olan düz bir çizgidir.
25 Mayıs Pazartesi günü, piyasa sanki bir değnek dalgasıyla 700 puandan 14 puana daraldı, Zugzwang eyaletine yaklaştı, Boğalar ve Ayılar neredeyse piyasanın diktelerinden çıkarıldı, Leo tam güç aldı, apsise yaklaşmak, 3.'yü organize etmek, küresel, başa baş, daha önce bahsettiğim teorik olasılık. Bu tür bir piyasa, piyasanın ve ekonominin çöküşünün gerçek bir tehdidinin olduğu istisnai durumlarda düzenlenir. Bu tür bir pazar için henüz bir isim bulamadım, ancak geçici olarak, "süper tekel", "devlet", "acil", "zorunlu", "hataları ve / veya hataları düzeltme" olarak tanımlanabilir. piyasanın, devletin veya ekonominin yönetimi" veya bunun gibi bir şey. Durumu inceleyeceğim ve doğru ve yeterli duruma geleceğim, isim:
İyi. Fiyat esnekliği olan bu karı kimin aldığını açıklayın?
Bu gelir, malların satış fiyatından esnektir:
1. fiyat, pazar açısından rekabetçi bir rekabet için negatif esnekliğe sahip;
2. pozitif esnekliğe sahip - tekel piyasası için.
Kâr veya zarar, piyasa kusurlarını istismar ederek veya yaratarak piyasa katılımcıları tarafından yapılır. Tahmini karın MO sıfır ise, o zaman piyasa katılımcıları genel olarak piyasadan sıfır alır - bazıları kar eder, diğerleri zarar eder.
Algoritmanın, tek bir girişimcinin arzusunu analiz etme örneğini kullanarak şu anda Forex piyasasını analiz eden gerçek mal ve hizmet pazarındaki ticaret sürecinin durumunu ne kadar doğru tanımladığını ve analiz ettiğini göstereceğim.
Bir girişimcinin, piyasada (bir mağazada, süpermarkette, elden bırakmada, ...) yeniden satmak amacıyla birim başına 100$'lık bir fiyattan bir ürün satın aldığını varsayalım. Ticaretin ilk gününde birim başına 112$'dan mal satarak 59.300$'lık bir gelir elde etti. İkinci gün satış fiyatını 118$'a yükseltti ve geliri sadece 8.800$'dı. Vergiler dahil değişken giderler gelirin %10'udur ve sabit giderler günlük 200$ düzeyindedir.
Girişimcinin 2 günlük ticaret, başabaş noktaları, malların alım fiyatı için sınır değerleri, üzerinde kar elde etmenin imkansız olduğu değişken ve sabit maliyetler için karını belirlemek, piyasayı analiz etmek ve belirlemek gerekir. maksimum karı garanti eden malların optimal satış fiyatı Pmax.
Algoritmanın, piyasanın gerçek teorisinin gerçekten bulunduğundan kimsenin şüphe duymayacağını analiz ettikten sonra, bu sorunu nasıl çözdüğü aşağıda açıklanmıştır:
tablonun ilk bölümünde kar, gelir ve her türlü gider arasındaki fark olarak, ikinci bölümde ise - yeni piyasa teorisine göre tanımlanmaktadır. Tam maç kanıtlanmıştır.
Sevgili Yusuf,
Forex ile bahsettiğiniz durum arasındaki analojiyi açıklayın - sizin durumunuzda, eğer değişken parametreyi doğru anladıysam - malların yeniden satış fiyatı - neyle sınırlı olduğu net olmasa da - 112 veya 1112 fiyatından satabilir miyim ? üzerinde hangi formülü tanımlarsınız?
not
Düşüncelerinizi eşanjörler konusuna uygulamanın mümkün olduğunu düşünüyor musunuz - minyatür forex - aşağıya bakın.
https://www.mql5.com/ru/forum/59858
Daha doğrusu 25 Mayıs'tan 27 Mayıs'a kadar. Şimdi hesaplamaları tekrarlayarak kontrol edeceğim, belki bu dönemde piyasa tekeldi.
Herşey. Nedeni açıklandı. 22 Mayıs Cuma günü, pound piyasası, birbirinden makul veya daha doğrusu kabul edilemez derecede büyük bir mesafede (700 puanın üzerinde) bulunan iki başabaş seviyesinin olduğu normal bir rekabetçi piyasaydı. Bu koşullar altında piyasa oldukça oynak olabilir ve başta ABD ve/veya Birleşik Krallık olmak üzere avro bölgesi ülkelerinin ekonomilerine ciddi zararlar verebilir:
25 Mayıs Pazartesi günü, piyasa sanki bir değnek dalgasıyla 700 puandan 14 puana daraldı, Zugzwang eyaletine yaklaştı, Boğalar ve Ayılar neredeyse piyasanın diktelerinden çıkarıldı, Leo tam güç aldı, apsise yaklaşmak, 3.'yü organize etmek, küresel, başa baş, daha önce bahsettiğim teorik olasılık. Bu tür bir piyasa, piyasanın ve ekonominin çöküşünün gerçek bir tehdidinin olduğu istisnai durumlarda düzenlenir. Bu tür bir pazar için henüz bir isim bulamadım, ancak geçici olarak, "süper tekel", "devlet", "acil", "zorunlu", "hataları ve / veya hataları düzeltme" olarak tanımlanabilir. piyasanın, devletin veya ekonominin yönetimi" veya bunun gibi bir şey. Durumu inceleyeceğim ve doğru ve yeterli duruma geleceğim, isim:
Bu arada sterlin/dolar piyasasının bu durumu bugüne kadar devam ediyor.
Hepsi ne kadar aptal?)
Yusuf 100 sayfadır yenilikçi piyasa teorisini anlatmaya çalışıyor deyim yerindeyse bir çığır açıcı ama kimse anlamıyor)
Genel olarak, bana öyle geliyor ki, yorumlarınızla onu deviriyorsunuz - cinsel coşkudaki boğalar ayıları kovalarken sinyaller üretildi ve tam tersi, şimdi aslan birine kaba bir şekilde baktığında, böyle bir hızda zooorgi olacak yakında alım/satım sinyalleri verin.
Yusuf, bana öyle geliyor ki, her şeyi tekrar düşünmen ve her şeyi kendin kontrol etmen, bir mola vermen ve acele etmemen, hareket halindeyken her şeyi yeniden yapman gerekiyor - bu, anlık bir sonuca bir tür ayarlama gibi görünüyor.
Tabii burada herkesle dalga geçmiyorsanız)
Bu gelir, malların satış fiyatından esnektir:
1. fiyat, pazar açısından rekabetçi bir rekabet için negatif esnekliğe sahip;
2. pozitif esnekliğe sahip - tekel piyasası için.
Kâr veya zarar, piyasa kusurlarını istismar ederek veya yaratarak piyasa katılımcıları tarafından yapılır. Tahmini karın MO sıfır ise, o zaman piyasa katılımcıları genel olarak piyasadan sıfır alır - bazıları kar eder, diğerleri zarar eder.
Geriye tek bir şey kaldı - Yazıyı BEKLEYİN... :-)
1. Gann teorisi http://www.fxguild.info/content/view/446/36/ örüntü, fiyat ve zaman ilişkileri ve bu ilişkilerin piyasayı nasıl etkilediği üzerine yapılan pratik bir çalışmanın ürünü.
2. Elliott dalgaları http://www.finam.ru/investor/library.../?material=462 , burada Bay Elliot, pratik araştırma yoluyla herhangi bir eğilimin aynı tekrar eden temel kalıplardan oluştuğu sonucuna varmıştır ( bölümler), iki türe ayrılır:
a. 5 bölümden oluşan ve bir trendin gelişimi sırasında itici bir bölüm görevi gören dürtü bölümü (“Dürtü”);
b. 3 bölümden oluşan ve önceki darbe hareketini telafi eden düzeltme bölümü (“Düzeltme”).
3. "Ichimoku bulutu" kavramıyla ilişkilendirilen Ichimoku Göstergesine dayalı strateji https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...BE%D0%BA%D1%83 30 yıllık pratik yazarın araştırmasının ürünü.
Hepsi bir özellik ile birleştirilir - mal ve hizmetlerde gerçek ticaret süreci ile bir bağlantının varlığını gösteren sağlam bir teorik temelin olmaması, yazarlarının pratik araştırmalarının ve varsayımlarının ürünüdür. Buna ek olarak, tek bir öze nüfuz ederler, yani fiyat hareketi etrafında, fiyat hareketinin doğasını etkileyen bazı seviyeler ve güçler olduğu anlayışı ve yazarlar tüm hayatlarını hararetli bir arayışa adamışlardır. Bu seviyelerin oluşum kalıpları ve onların görüşüne göre fiyatı etkileyen güçler. Bu teorilerin ticaret uygulamasına uygulanması, çeşitli başarılara yol açtı, ancak daha güvenilir teorilerin olmaması nedeniyle, araştırmacılar, uygulamalarının gelenekselliğine ve gerçek fon kayıplarına bakılmaksızın sadece olumlu sonuçlar görmek istediler ve bu durumu şöyle açıkladılar: tüccar adına "yanlış" bir yorum veya bir teoriyi veya diğerini uygulamanın maliyeti olarak.
Sevgili tüccarlar, size, fiyatlar ile etkileşim kurarak hem mallarda gerçek ticaret sürecini hem de Forex'i eşit derecede zarif bir şekilde tanımlayan, yukarıdaki dezavantajlardan arınmış, güçlü bir teorik temele dayanan yeni bir piyasa teorisinin özünü aktarmaya çalışıyorum. üç sanal fiyat seviyesi, insanlığın en iyi beyinlerinin tüm hayatlarını adadığı arayış, ama ne yazık ki, asla bulunamadılar.
Bunlar seviyeler:
1. Mevcut duruma bağlı olarak Boğa veya Ayı şeklini alabilen mevcut Fiyatın seviyesi ve Piyasa Boğa şeklindeyken Fiyat Ayı şeklini alır ve bunun tersi de geçerlidir;
2. Piyasanın kendisi tarafından oluşturulan ve Fiyat gibi mevcut duruma bağlı olarak Boğa veya Ayı şeklini alabilen sanal fiyatın seviyesi;
3. optimal piyasa fiyatının sanal kontrol seviyesi - Aslan seviyesi;
4. Ortalama piyasa fiyatının sanal kontrol seviyesi - Leopar seviyesi.
Örnek olarak, teorinin röntgeni altında, belirtilen seviyelerin şu anda pound / dolar çiftinde nasıl göründüğüne bakın: