Yusuf'un kendisinin de yazdığı gibi, tekel piyasası koşulları vardır - göstergeye güvenilemez. En önemli şey, fiyatın nerede tekel olduğunu ve piyasa fiyatının nerede olduğunu belirlemektir. Yusuf'un yaptığı budur. Ve başarmış görünüyor.
Yousufkhodja Sultonov :
Bugün DR. göstergesini işaretleyeceğim. 68'i vurdu. Layout'un hizmeti, ilk Expert Advisor'ımı yayınlayarak çok memnun oldu ve bir çeşit hediye sundu. Sayesinde. Makale kuyruğu.
Tebrikler sevgili Yusufhoja!!! Pazarı fethetmede size sağlık ve başarılar diliyorum !!!
 
Yousufkhodja Sultonov :
Bugün DR. göstergesini işaretleyeceğim. 68'e ulaştı.
Tebrikler, Mutlu Yıllar, Sevgili Yusufhoja!!! Size sağlık, uzun ömür, azim, azim ve açık bir zihin diliyorum))
"Arkadaşlar ne isteyebilir?"
arkadaşlar ne istiyorlar
Doğum gününde misin dostum?
Herkesi başarı ile şaşırtmak
Ve çevrenizdeki insanları mutlu edin.

Hayat kolay ve güzel olsun
seni okşar ve sana değer verir,
Ve yakın bir ruhun yanında
Kalbinizin sıcaklığıyla içinizi ısıtıyor!
 
Олег avtomat :
Tebrikler sevgili Yusufhoja!!! Pazarı fethetmede size sağlık ve başarılar diliyorum !!!

Teşekkürler, Oleg ve yüzünüze, beni DR'de kutlayan tüm katılımcılara teşekkür ederim! Sıcak sözler ve dilekler için sonsuz derecede memnunum. Hepinize tekrar teşekkürler.

Bakın indikatörün çalışma prensibini anlatan bir video yaptım.

"Piyasa Fiyatlarının Sanal Düzeyi" :



 
azfaraon :
Rahmat!
 
JohnPawn :
Dosyanın 368. satırında (eurusd_D1_zpt 2011.xlsx) C2 < 0, C1>C2 ( 1.42813 > -1.65651) olduğu tek satırdır. Yusuf, bunu bir şekilde yorumlayabilir misin?
Burada algoritma yozlaşıyor, çünkü 31 Mayıs 2011'de oturumu açarken. piyasa fiyatları cari fiyatları vurdu, DC sabitlendi, belki de yanlış açılış fiyatı . Piyasa fiyatı negatif bir değer aldı, P1, Tsopt değerlerini hesaplamak imkansızdı. Bu nedenle sadece bir önceki satırdaki değerleri aldım. bu süreyi gösterge ile çalıştırmak, test cihazı tarafından oluşturulan sentetik keneleri kullanırsak, bu sürenin algoritma tarafından başarıyla değerlendirildiğini ve excel'in tökezlediğini gösterdi. Algoritma fiyat değişikliklerine çok duyarlıdır, bu nedenle en ufak yanlışlıklar çökmeye neden olur. Ayrık veri girişi ile bu bazen olur. Grafiğe bakın, gerçekten de 31 Mayıs 2011'de piyasa çok hareketliydi. Bir hata algoritmanın çökmesine neden oldu. Uygulamada, göstergenin girişine sürekli bilgi sağlanması ile bu hariç tutulur.
 
Sevgili Yusufhoja, Satın alma göstergenizi kullanarak fırsat açma algoritmasını açıklayabilir misiniz? Mevcut fiyat (C) < Piyasa fiyatı (Cpr) ise Al açılır mı yoksa Kıpti - Alış için (Güncel günün Kıptı > Önceki günün Kıptı) yönünün dikkate alınması gerekli mi?
 
JohnPawn :
Sevgili Yusufhoja, Satın alma göstergenizi kullanarak fırsat açma algoritmasını açıklayabilir misiniz? Mevcut fiyat (C) < Piyasa fiyatı (Cpr) ise Al açılır mı yoksa Kıpti - Alış için (Güncel günün Kıptı > Önceki günün Kıptı) yönünün dikkate alınması gerekli mi?

Şimdiye kadar - sanal Market fiyatı mevcut fiyattan daha yüksekse - SATIN, tam tersi - SATIN AL.

 
Alexander Laur :
Tebriklere katılıyorum! Göstergenizin sizi memnun etmesini diliyorum!

Tüm tüccarları mutlu ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Demo:


