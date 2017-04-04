Piyasa Teorisi - sayfa 249

Yeni yorum
 
Vladimir Zubov :
Asgari fiyat ciddi değil ama 1500 çok fazla. 1500, birkaç yıl boyunca yapılan testler ve gerçeğin izlenmesi ile kar sağlayan tamamen hazır bir otomatik sisteme mal olabilir.
Eh, en azından denemesine izin verin (kendisinin kodlamadığını anlıyorum, belki kârı da kodlayıcılara bölünmüştür) Market'teki 6.130 ürün rekabet halindedir. Yukarı çıkmadan Yusuf ürünleri, akıbetleri içler acısı olabilir) . Ve zirveye çıkabilirsiniz - sadece satışlarla, zirveye çıkmak için kullanılan kriterlerin geri kalanı bana önemsiz görünüyor.
 
Server Muradasilov :
Eh, en azından denemesine izin verin (kendisinin kodlamadığını anlıyorum, belki kârı da kodlayıcılara bölünmüştür) Market'teki 6.130 ürün rekabet halindedir.
Kodlayıcının kendisi satışlarla ilgileniyor :))) Ama bir buçuk bin fiyatı bir teneke. Satış olmayacak. Gösterge iyi - geçmiş boyunca görselleştirme modunda test cihazında çalışırken tekrarlanan kararlı sinyaller var. Ama bu tarihe ve açılış fiyatlarına göre ("sıçramaya" karşı iyi bir filtre) ... Test cihazında bile, olaydan sonra iyi bir sinyal görülebilir. Her durumda, yanlış yöne gitme riski vardır - burada ek kriterlere ihtiyaç vardır. Yusuf onları (umarım) veya başkasını belirlediğinde, Yusuf'un bu göstergede bir danışmanı olacaktır.
 

Yusuf, meslektaşım, fiyatı 300 dolara düşür. Alışveriş gelecek.

Ve piyasadaki göstergenin resmini değiştirin. Ayrıca, açıklamayı nasıl daha fazla tamamlayabiliriz - bilim adamı Cauchy, vb.

 
Alexander Ivanov :

Yusuf, meslektaşım, fiyatı 300 dolara düşür. Alışveriş gelecek.

Ve piyasadaki göstergenin resmini değiştirin. Ayrıca, açıklamayı nasıl daha fazla tamamlayabiliriz - bilim adamı Cauchy, vb.

Tamamlandı.

 
Alexander Ivanov :

Yusuf, meslektaşım, fiyatı 300 dolara düşür. Alışveriş gelecek.

Ve piyasadaki göstergenin resmini değiştirin. Ayrıca, açıklamayı nasıl daha fazla tamamlayabiliriz - bilim adamı Cauchy, vb.

Resmin nesi var? Göğüslere ihtiyacın var mı?
 
Artyom Trishkin :
Resmin nesi var? Göğüslere ihtiyacın var mı?
Biraz daha parlak olurdu. ))
 
Alexander Ivanov :
Biraz daha parlak olurdu. ))
Videoya bakın. YouTube'um var - video çalışmayı durdurdu, sorun ne olabilir? Video gösterimi nasıl geri yüklenir?
 
Artyom Trishkin :
Kodlayıcının kendisi satışlarla ilgileniyor :))) Ama bir buçuk bin teneke fiyatı. Satış olmayacak. Gösterge iyi - geçmiş boyunca görselleştirme modunda test cihazında çalışırken tekrarlanan kararlı sinyaller var. Ama bu tarihe ve açılış fiyatlarına göre ("sıçramaya" karşı iyi bir filtre) ... Test cihazında bile, olaydan sonra iyi bir sinyal görülebilir. Her durumda, yanlış yöne gitme riski vardır - burada ek kriterlere ihtiyaç vardır. Yusuf onları (umarım) veya başkasını belirlediğinde, Yusuf'un bu göstergede bir danışmanı olacaktır.

Dürüst olmak gerekirse Yusuf indikatörü bende var ama henüz testler için kurmadım bile. Belki iyidir - bilmiyorum, ben sistemlerimi kullanırken. Zaman olacak ve ona ulaşacağım, ancak bu zamana kadar bu göstergenin başka sürümleri de olabilir. Yusuf'un araştırmasına saygı duyuyorum! Büyük olasılıkla, gelecekte bir danışman edineceğim. O zamana kadar izlemeye devam edeceğim.

not. Kesinlikle, bu etkinlikle ilgili her şeyden bir anlam çıkacak - Yusuf + İyi kodlayıcı = iyi ganimet! Sana iyi şanslar

 
Server Muradasilov :

Dürüst olmak gerekirse Yusuf indikatörü bende var ama henüz testler için kurmadım bile. Belki iyidir - bilmiyorum, ben sistemlerimi kullanırken. Zaman olacak ve ona ulaşacağım, ancak bu zamana kadar bu göstergenin başka sürümleri de olabilir. Yusuf'un araştırmasına saygı duyuyorum! Büyük olasılıkla, gelecekte bir danışman edineceğim. O zamana kadar izlemeye devam edeceğim.

not. Kesinlikle, bu etkinlikle ilgili her şeyden bir anlam çıkacak - Yusuf + İyi kodlayıcı = iyi ganimet! Sana iyi şanslar

Makaleyi okudunuz mu? Belirsiz yerler veya açıklamalar var mı? Sanal pazar cirosu (S) ve bu cironun esnekliği (Y) için ayrı bir gösterge yapmayı düşünüyorum.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Videoya bakın. YouTube'um var - video çalışmayı durdurdu, sorun ne olabilir? Video gösterimi nasıl geri yüklenir?
Videonuzu izledim - gösteriliyor. Bu videoyla YouTube'a giriş yapabilir misiniz?
1...242243244245246247248249250251252253254255256...288
Yeni yorum