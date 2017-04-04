Piyasa Teorisi - sayfa 249
Asgari fiyat ciddi değil ama 1500 çok fazla. 1500, birkaç yıl boyunca yapılan testler ve gerçeğin izlenmesi ile kar sağlayan tamamen hazır bir otomatik sisteme mal olabilir.
Eh, en azından denemesine izin verin (kendisinin kodlamadığını anlıyorum, belki kârı da kodlayıcılara bölünmüştür) Market'teki 6.130 ürün rekabet halindedir.
Yusuf, meslektaşım, fiyatı 300 dolara düşür. Alışveriş gelecek.
Ve piyasadaki göstergenin resmini değiştirin. Ayrıca, açıklamayı nasıl daha fazla tamamlayabiliriz - bilim adamı Cauchy, vb.
Tamamlandı.
Resmin nesi var? Göğüslere ihtiyacın var mı?
Biraz daha parlak olurdu. ))
Kodlayıcının kendisi satışlarla ilgileniyor :))) Ama bir buçuk bin teneke fiyatı. Satış olmayacak. Gösterge iyi - geçmiş boyunca görselleştirme modunda test cihazında çalışırken tekrarlanan kararlı sinyaller var. Ama bu tarihe ve açılış fiyatlarına göre ("sıçramaya" karşı iyi bir filtre) ... Test cihazında bile, olaydan sonra iyi bir sinyal görülebilir. Her durumda, yanlış yöne gitme riski vardır - burada ek kriterlere ihtiyaç vardır. Yusuf onları (umarım) veya başkasını belirlediğinde, Yusuf'un bu göstergede bir danışmanı olacaktır.
Dürüst olmak gerekirse Yusuf indikatörü bende var ama henüz testler için kurmadım bile. Belki iyidir - bilmiyorum, ben sistemlerimi kullanırken. Zaman olacak ve ona ulaşacağım, ancak bu zamana kadar bu göstergenin başka sürümleri de olabilir. Yusuf'un araştırmasına saygı duyuyorum! Büyük olasılıkla, gelecekte bir danışman edineceğim. O zamana kadar izlemeye devam edeceğim.
not. Kesinlikle, bu etkinlikle ilgili her şeyden bir anlam çıkacak - Yusuf + İyi kodlayıcı = iyi ganimet! Sana iyi şanslar
