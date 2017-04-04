Piyasa Teorisi - sayfa 84

Yeni yorum
 
Vizard_ :
Evet aynı şey... tamam tarihe göre düzelteceğim...

Sinyal -1 (S sütunu) 22. satırdan başlamalıdır (tarih = 02/01/2010) ?


Evet doğru. 1 Şubat 2010'daki seansın sonunda, 20. çubuğun oluşumu tamamlandı, ilk hesaplanan veriler ortaya çıktı. (-1), Sat sinyali oluşturuldu, ancak 02/02/2010 oturumu zaten geliyor ve bu sinyal 02/02/2010 oturum kapanana kadar geçerlidir. Tabloda her şey doğru. Düşün ve anla.
 
Vizard_ :
Yusuf.
Ve yanıt olarak, sessizlik))) dosyaya bakın ... sinyalini kontrol edin 1 ... -1 (S _TR) - tarihe göre ...
Buna değer mi? Veya bir bar ileride... 02.02.2010'dan itibaren mi?

Sessiz ol, çünkü sen ve ben farklı zaman dilimlerine sahibiz. Ben de geceleri çalışırdım, vücudum yoruldu ve uykuya daldı.

Hayır, doğru değil. 1 Şubat 2010'da algoritma 20. çubuğun tamamlanmasını bekler ve tanım gereği bir sinyal üretemez. Masayı düzeltmene gerek yok.

 

Cuma günü açılış oturumu. oo-00, 29 05 15, Aslan (Tsopt) ve Leopard Tsr'yi kontrol eden Bulls ile dayanışma içinde, piyasa (Fiyat) Ayılar tarafından yukarı doğru düzeltmeye yönlendirilir:


 
Yousufkhodja Sultonov :

Cuma günü açılış oturumu. oo-00, 29 05 15, Aslan (Tsopt) ve Leopard Tsr'yi kontrol eden Bulls ile dayanışma içinde, piyasa (Fiyat) Ayılar tarafından yukarı doğru düzeltmeye yönlendirilir:


Ve onu nereye kadar götürecekler, tahmin edebilir misin?
 
kosta1211 :
Ve onu ne kadar ileri götürecekler, tahmin edebilir misin?
Buna Leo tarafından karar verilir, eğer düzeltmenin tamamlandığını düşünürse, Ayılar yönünde döner, yani aşağı döner ve Leopard'a Ayıları aşağı sürmesini emrederse, fiyat düşmeye başlayacaktır. Bütün bunları yakında göreceğiz. Ancak Leo, fiyatı daha da yükseltmenin gerekli olduğuna karar verirse, Leopar aracılığıyla Bulls'a iletecektir. Şimdiye kadar, Leo'nun böyle bir niyeti yok. Eğer ortaya çıkarlarsa, önceden göreceğiz. Ne yazık ki Leo'yu online takip edemiyorum, gösterge göründüğünde bu fırsat sağlanacak.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Evet doğru. 1 Şubat 2010'daki seansın sonunda, 20. çubuğun oluşumu tamamlandı, ilk hesaplanan veriler ortaya çıktı. (-1), Sat sinyali oluşturuldu, ancak 02/02/2010 oturumu zaten geliyor ve bu sinyal 02/02/2010 oturum kapanana kadar geçerlidir. Tabloda her şey doğru. Düşün ve anla.
Yusuf Tamam.Evet, uzun zamandır düşündüm)))) seni kontrol ediyorum))) O zaman, her şey yolunda ...

Grupta - kırmızı senin sinyalin, mavi benim. TS-Fix lot yayılmış 2p...yani, 1 seçenek için yaptığınız gibi (ancak bir spread olmadan).


İşte 2011 için dosya. Equi şöyle görünmelidir (1 seçeneğe göre yaparsınız). Çalıştırın, kontrol edin.

2011 kesimleri daha sonra Tarih; Açık; S _TR (sinyal 1 ...-1) şeklinde düzenlenir



 
Yousufkhodja Sultonov :

Ben de geceleri çalışırdım, vücudum yoruldu ve uykuya daldı.

Hiç kimse sürmüyor))) 2011 için dosya.

Dosyalar:
eurusd_D_2011_t.zip  2 kb
 
Vizard_ :

Hiç kimse sürmüyor))) 2011 için dosya.

Yusaf'ın sistemi mi hacklendi?

İnsanlara kısaca ne olduğunu anlatır mısınız?

Belki ayrı bir dal - piyasa teorisinde kısa bir kurs - başlatabilirsiniz - aksi takdirde hiçbir şeyi anlamak imkansızdır.

 
Zogman :

Yusaf'ın sistemi mi hacklendi?

İnsanlara kısaca ne olduğunu anlatır mısınız?

Belki ayrı bir dal - piyasa teorisinde kısa bir kurs - başlatabilirsiniz - aksi takdirde hiçbir şeyi anlamak imkansızdır.

Düşman kampının bir temsilcisi misiniz))

İş merkezi müşterilerinizin geçmişine erişiminiz olmalı, felsefi olarak bakarsanız küresel pazarla bir benzetme yapabilirsiniz.

DC'nizin spreadlerden değil de drenlerden kazandığı paranın yüzde kaçını söyleyebilir misiniz? Tabii ki, bu, müşterilerin tüm parası mutfağınızda dönüyorsa))

Yani Yusuf sistemine ihtiyacınız yok, psikoloji para kazanmaya yardımcı oluyor ve bizde olmayan bilgilere sahipsiniz.

 
Oleg Tsarkov :

Düşman kampının bir temsilcisi misiniz))

İş merkezi müşterilerinizin geçmişine erişiminiz olmalı, felsefi olarak bakarsanız küresel pazarla bir benzetme yapabilirsiniz.

DC'nizin spreadlerden değil de drenlerden kazandığı paranın yüzde kaçını söyleyebilir misiniz? Tabii ki, bu, müşterilerin tüm parası mutfağınızda dönüyorsa))

Yani Yusuf sistemine ihtiyacınız yok, psikoloji para kazanmaya yardımcı oluyor ve bizde olmayan bilgilere sahipsiniz.

Anladığım kadarıyla DC'de değil - chtoli yatırım fonunda mı? Genel olarak 0 bilgisi var, bilseydim nasıl kullanılacağını bilirdim ve fazla soru sormazdım diye düşünüyorum.
1...777879808182838485868788899091...288
Yeni yorum