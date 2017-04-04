Piyasa Teorisi - sayfa 98

Yusuf, piyasanın yapısı nasıl değişti yoksa düşüş devam ediyor mu?
 

Ayılar nerede olursa olsun fiyatı yönetir!

 
kosta1211 :

Ayılar nerede olursa olsun fiyatı yönetir!

Sanki sık ormana getirilmemişler gibi.) Ma (89) dün H1'de döndü.
 
khorosh :
Yusuf, piyasanın doğası nasıl değişti yoksa hala düşüşte mi?

17-00 Moskova saatindeki durum: Mucizeler oluyor:

Piyasa düşüş gösteriyor, ancak görünüşe göre Nisan ayında olduğu gibi Bulls'a barışçıl bir devir olacak.

 
kosta1211 :

Ayılar nerede olursa olsun fiyatı yönetir!

Evet, piyasanın bir başka modası olan Leo, Ayıları teslim olmaya ve piyasayı Bulls'a devretmeye yönlendiriyor. Sonuçlarını bekleyeceğimiz bir istişare olacak, çünkü Fiyat henüz Bulls'a geçmedi.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Evet ve birisi bu transferde 200'den fazla pip transfer etti.
 
Yousufkhodja Sultonov :

etrafta yayılmak!!! :-D
 
Yousufkhodja Sultonov :

Yusuf, muhtemelen fiyatın yönünü değiştirirken - yukarı ve piyasa düşüşteyse, yine de satışları kapatmanız gerekir. Ve piyasanın düşüş eğilimini korurken fiyat aşağı yönlü hareketini sürdürürse satışları yeniden açın.
 
Daniil Stolnikov :
etrafta yayılmak!!! :-D
"İnanılmaz-sıradaki" dizisinden. Bu garip gerçeği nasıl ifade edeceğim dışında ne yapabilirim.
 
khorosh :
Yusuf, muhtemelen fiyatın yönünü değiştirirken - yukarı ve piyasa düşüşteyse, yine de satışları kapatmanız gerekir. Ve piyasanın düşüş eğilimini korurken fiyat aşağı yönlü hareketini sürdürürse satışları yeniden açın.
Bears ve Bulls arasındaki toplantının sonuçlarını bekleyelim. Çok az kaldı. Fiyatlarda zaten keskin sıçramalar hesaplaşmaya kadar olmamalı. Ayılar yana sıçrarsa, satışları acilen kapatmanız ve alımları tam güçte açmanız gerekir. Her ne kadar şaka değil, Nisan ayında Bulls, hediyeye sevinerek fiyatı çok yukarı çekti. Grafiğe bakınız. Fiyat, Yüksek güne (1.11934) ulaşmış olsaydı, hesaplamaların gösterdiği gibi, piyasanın Bulls'a devredildiği gerçeğini belirtmek mümkün olurdu. Ancak kendini tutmadı.
