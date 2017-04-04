Piyasa Teorisi - sayfa 83
Yön değiştirdikten sonra piyasa yeni açılan bir pozisyona karşı kaç puan hareket eder?
Sinyal yok (1...-1)... eşit olması şart değil...
Tarih;Fiyat;Sinyal(1...-1)
Ben böyle yapıyorum ama lütfen beni kendi üslubunuzda eleştirerek bilgileri bana karşı kullanmayınız. Her şeyi elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve daha iyisini değil.:
O zaman farklı bir soru sorayım:
StopOut'un (bir pozisyonun zorla kapatılması) gerçekleşmediği bir işlemin maksimum hacmi ( depozitonun %'si) nedir?
Yani, işlem sırasında hacmini artırmak mümkün olmayacak şekilde belirli bir yönde yeni bir anlaşma açarsanız (serbest marj yoktur). Peki, analiz edilen süre boyunca HİÇBİR DURDURMA OLMAYACAK maksimum hacim nedir?
Algoritmanın çılgınca bir trendi nasıl aradığını görün https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512 . İşlem yönünü değiştirme sıklığını değerlendirmek için Al-Sat grafiğini oraya yerleştirdim. Ticaret yönündeki bu kadar sık değişikliklerle, ilke olarak, büyük düşüşler hariç tutulur, çünkü ticaret yönünü değiştirirken kârlı pozisyonlara dokunmadan kayıpları hemen keseriz. Uzun vadeli eğilimler var, ancak dezavantajlar hariç tutulduğu için bunlar bizim lehimize. Bu bölümlerde öz sermaye her zaman bakiyeden daha yüksektir. Algoritma fonları çarçur ederse, o zaman kendi kazanılmış fonlarını harcar, ancak mevduat fonlarını değil. Farkı yakaladınız mı? Bu nedenle, verdiğim 2000 puan göreceli dezavantajlardır. Hızlanma aşamasında algoritma tarafından 500 puanlık bir düşüşe izin verildi ve daha sonra herhangi bir düşüşten korkmuyor. İnanmıyorsunuz çünkü şimdiye kadar böyle kendi kendini düzenleyen, kendi kendini yöneten otomatik sistemlerle tanışmadınız. Algoritma, sadece piyasanın kontrol mekanizmasına sığar ve kendi başına tasarruf sağlar ve karı arttırır, zaman içinde önemli kayıplardan kurtulur, kayıplar alır. Sanırım bir şekilde açıkladım. Net değilse, daha fazlasını açıklayacağım. Bence bir kase varsa, o zaman bu sistem onlardan biridir, çünkü piyasanın kendi yasalarına göre yaratılmıştır. Piyasayı kontrol eden mekanizma aynı zamanda kârları da kontrol ediyor, tabii ki hatasız değil.
Anladığım kadarıyla açılış (veya kapanış) fiyatlarında test yaptınız. Gerçek hayatta, gölgeler nedeniyle düşüş artacaktır. Sisteminiz, tıpkı sıradan bir trend MA kullanırken olduğu gibi, trendler üzerinde kar edecek ve bir daire üzerinde kaybedecektir. Bu teorideki sinyallerinizin, bazı düzgün trend MA'ları kullanmaktan daha etkili olup olmayacağı görülecektir.
Not defterinde düzgün açılması için verileri herhangi bir ayırıcı ile yükleyin ...
Hesaplamalarda zaman trendini kullanıyor musunuz (dosyadaki ilk sütun)?
Kesinlikle. Örneğin, MOTS algoritmasının bu tarih döneminde ticaretin yönünü 20 kattan fazla ve GTMA'yı - sadece 4 kez değiştirdiğini bulmanız gerekir. Henüz tam teşekküllü bir gösterge olmadığı için sadece bir 20 bar periyodu ile çalıştım. Ve GTMA, kesinlikle bu parametre için optimize ettiniz. GTMA'ya bir pozisyon yerleştirirken, muhtemelen gelecekte grafikte gösterildiği gibi davranacağından emin değilsiniz. Durumun sık sık test edilmesi nedeniyle algoritmamın piyasanın gelecekteki yönünü de oldukça iyi belirlediğini kabul edin. Yön değiştirmesi gerekmediğinde, yön değiştirmez. Conejano, önerdiğim ticaret yöntemi mükemmel değil, ama kesinlikle yaşama hakkı olduğunu düşünüyorum.
Şu anda excel'im var 03... hareket ediyor...
Not defterinde düzgün açılması için verileri herhangi bir ayırıcı ile yükleyin ...
Hesaplamalarda zaman trendini kullanıyor musunuz (dosyadaki ilk sütun)?
Ve haklı olarak ... Daha sonra verileri txt'ye mi boşaltıyorsunuz? veya 7 aramaya gitmek?
2011 dosyanız var mı? teste devam et?
O yüzden soruyorum, depozito marjınız ne kadar olmalı?