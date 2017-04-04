Piyasa Teorisi - sayfa 9
Hala dua etmeyi teklif et)))
Na... hesaplanan verileri buraya yapıştırın -
eurusd1 için
C1 = 0.8938
C2 = 0.9648
Cr = 0,9293
Kıpti = 0.9286
Cpr \u003d 0.8938
Bkz. = 0.9648
-------------
eurusd2 için
C1 = 0.9238
C2 = 0.9645
Kr = 0.9442
Kıpti = 0.9449
Cpr = 0.9645
TF = 0.9238
TAMAM.
Bir gösterge yazmak için formüllere ihtiyaç vardır. En azından Alpha Centauri takımyıldızındaki ayın evresi olsun. Formüller olmadan, bu sadece bir sel
Kesinlikle katılıyorum. O halde yazardan daha net talimatlar bekleyelim.
Onu istediği gibi programlayabilirsin, umurumda değil. Her şey onun için ücretsiz olarak yapıldığında seviyor ve daha sonra bilimsel faaliyetler geliştirdikten sonra, bir sonraki yeni gelenlere zaten bir ücret karşılığında sinyal satmaya başlayacak ...
Kesinlikle katılıyorum. O halde yazardan daha net talimatlar bekleyelim.Evet tamam. Ne de olsa, yalnızca umutları kendim gördüğüm yerde ücretsiz yapıyorum. Onları görmediğim sürece. "Piyasanın özünü anlamak" konusunda bazı çizelgeler ve belirsiz güvenceler görüyorum. Göstergenin üretimi için veri yoktur. Bekliyoruz efendim...
Şimdiye kadar, hiç kimse bana göstergemin belirli bir süre boyunca elde ettiğinden daha iyi sonuçlar sunmadı. Her neyse, kimse ona inanmıyor. Ama bu onların sorunu. Zaman her şeyi yerine koyacaktır.
Kötü mü aradın yoksa gümüş tepside mi ihtiyacın var?
Pekala, işte göstergeme ve bunun temelinde oluşturulan TS'nin sonuçlarına bir bağlantı http://forum.mql4.com/ru/33629/page17#369937
Peki, hangisi daha iyi veya daha kötü? Geriye bir göstergenin diğerinden nasıl daha kötü / daha iyi olabileceği kavramlarını anlamak kalıyor. Örnek olarak, SMA göstergesinin neden daha kötü / daha iyi olduğunu açıklayın, örneğin EMA?
Göstergeye dayalı ticaret sistemi hakkında her şey açık, aynı zaman aralığı için büyük bir kar getirdi .... ama gösterge ? nasıl diğerinden daha iyi/daha kötü olabilir?
ZY Yine kartları çarpıtıyorsunuz ve teorilerinizin münhasırlığı konusunda genç forum katılımcıları arasında yanlış bir izlenim yaratıyorsunuz ... hayır, gerçekten istisnai ve benzersizler, sadece henüz kar getirmiyorlar. Zhvanetsky'nin dediği gibi, "belki de konservatuarda bir şeylerin düzeltilmesi gerekiyor? :-))"
PFFFFFFff ... peki, bu tamamen yoldan çıktı ...
not. Excel'de bir şeyi nasıl düşündünüz, ne kopyalayıp yapıştıracağınızı bile bilmiyorsanız, yalnızca formülleri olan hücreleri değil, yalnızca değerlerin kendisini de yapabilirsiniz. Sütunu kopyalayın, yapıştırın, bir simge görünecek, üzerine tıklayın ve yalnızca öğeleri yapıştır değerlerini seçin. Formülü bir çarpı ile nasıl uzatacağınızı da sorun.
Kase gittikçe sertleşiyor...
TAMAM.
İşte çizelgelerin kendileri:
Tüm göstergeyi excel'de 17 sütuna sığdırdım, ancak bu seçeneğe aşina değilim. Excel programlamada kimseye boyun eğmeyeceğimi düşünüyorum ama bazı fonksiyonları bilmiyor olabilirim.
Ayrıca ne, gerçekten doğrudan değil, formüller olmadan yalnızca hücrelerin değerlerini kopyalamak için ortaya çıkmadı ??????
Hindiler kod satırı sayısıyla daha fazla ölçüyor gibi görünüyor, ancak Schaub sütunlarla ..
Tabii ki, ne makrolar ne de vba kullanılmadıysa, bir şekilde sütunlarla ölçülebilir. Ama kendileri programlamadan bahsettiler ve bunda süpersiniz.
Ve eğer süper ise, o zaman neden 17 sütun olduğu açık değil, her şey kodlarda yapılabilir ve toplamı tek bir sütuna sığdırabilir ...
Ve sonra, WBA'da bu kadar yüksek düzeyde bir programlama ile, µL'yi öğrenmenin ne gibi zorlukları olduğunu anlamıyorum, µL'nin zaten sizin görevleriniz için uygun olduğunu düşünüyorsanız, çay programlamaya yeni başlayan (sıfırdan değil) değildir. .
Bazı sorular, aynı şüpheli teoriye bile değil, onu ilgilendiren girişimlerin neredeyse yüzen anlarına ..
İşte çizelgelerin kendileri:
Evet, grafiklere ihtiyacım yok ... Daha sonra ilgi için formüller alacağım ...
1. Hesaplama için sadece Kapat mı kullanılıyor? veya okhlk?
2. 15 satırın tümü ?
adama saldırdın mı