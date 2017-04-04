Piyasa Teorisi - sayfa 128

Yousufkhodja Sultonov :
B dalgası nedir?
Piyasanın dalga teorisinden bir terim. Burada okuyabilirsiniz.
Волновая Теория Эллиотта - Технический Анализ
Волновая Теория Эллиотта - Технический анализ на MQL4
 
khorosh :
Siz de bu tür fantezilere inanıyor musunuz? Günün en düşük seviyesinde bile piyasanın yükselişini sürdürdüğünü belirttiğimizde, aşağı hareketin yükseliş trendinin bir düzeltmesi olduğu ve fiyatın toparlanacağı oldukça açıktı.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Siz de bu tür fantezilere inanıyor musunuz?
İnanıyorum. Sadece otomatikleştirmek zordur ve bazen bir analiz yapmak zordur. Ancak bazı durumlarda, geri dönüşü oldukça güvenilir bir şekilde tahmin edebilirsiniz. Ve piyasanın yükselişte olduğu gerçeği, çizelgeleriniz olmadan bile açık. 27 Mayıs'tan beri günlük grafikte yükselişte.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Bunda gerçek var.
 

19-00 Moskova saatinde sterlin/dolar üzerinde Fiyat Ayıların imajını düşürdü ve Boğaların imajını aldı ve Piyasa Boğaların imajını bırakarak Ayıların imajını aldı. Ama şimdi, Leo boğa piyasasını aşağı çekmek üzere ve sonrasında olan da buydu. Gerçekten de, Leo piyasada harikalar yaratıyor ve 3., küresel, başa baş seviye civarında ticareti organize ediyor:

22-22 Moskova saatine kadar, Leo beklediğimiz gibi fiyatı düşürüyor:


 
12 Mayıs 2015 Cuma seansını sonlandıran fiyat seviyeleri şunlardır:
pound/dolar




Avro dolar


 
Yousufkhodja Sultonov :

Gerçekten de, Leo piyasada harikalar yaratıyor, ticareti 3., küresel, başa baş seviye etrafında organize ediyor:

Baktım. Görmüştü. Fiyat - kız sabit değil, istediği kişiyle yürür)))


 
Vizard_ :

Grafiğin sonundaki uyuşmazlığı neden işaretlemediniz?
 
khorosh :
Oklar bitti ... Leo piyasayı o kadar kötü yönetiyor ki atıcıya doyamıyorsunuz)))
 
khorosh :
Ayrılıklar veya yakınlaşmalar olsun, bu artık bizi rahatsız etmiyor. Leo'nun sonunda yanılmayacağını garanti ediyoruz.
