Piyasa Teorisi - sayfa 142
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
23/06/15 Salı günü seansın açılış anındaki durum, Ayılar Boğaları Vurmaya Hazırlanıyor, SATIN:
Pound/Dolar:
Aud/Dolar:
Avronun şimdiden 122,9 puan düştüğünü gördüğünüzde böyle bir tahmin yapmak için herhangi bir göstergeye gerek yok. Akşam yemeğine kaşık yolu. :)
Şimdi, günün açılışı için böyle bir tahmin yaptıysanız.
Kim?
Bana değil ona soruyorsun. Bu sayfanın en üstündeki tahmini Sat !
Avronun şimdiden 122,9 puan düştüğünü gördüğünüzde böyle bir tahmin yapmak için herhangi bir göstergeye gerek yok. Akşam yemeğine kaşık yolu. :)
Şimdi, günün açılışı için böyle bir tahmin yaptıysanız.
Grafikte beyaz dikey çizgi - Yusuf Sell tahmini
Evet, zamanında koymak gerekliydi, ancak gerçek şu ki, oturumun açıldığı zamana kadar biliyor olabilirdik. Bu tahmin günün açılışına göre yapılmaktadır.
çok güçlü gecikme, neden sinyaller hala satın alıyor?
Harikalar! 14-00 Moskova saatinde, Ayılar Bulls'u vurmak için fikrini değiştirdi, Aslan başını kaldırdı, Ayılar orijinal pozisyonlarına döndü, piyasa yükselişini sürdürüyor! Şimdi, teoride fiyat artmalı:
Harikalar! 14-00 Moskova saatinde, Ayılar Bulls'u vurmak için fikrini değiştirdi, piyasa yükselişini sürdürüyor! Şimdi, fiyat artmalı:
bu tür dönüşlerde sadece bir göstergeye değil, aynı zamanda bir danışmana da ihtiyacınız var))