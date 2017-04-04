Piyasa Teorisi - sayfa 142

23/06/15 Salı günü seansın açılış anındaki durum, Ayılar Boğaları Vurmaya Hazırlanıyor, SATIN:


Pound/Dolar:

Aud/Dolar:


 
Alexander Laur :

Avronun şimdiden 122,9 puan düştüğünü gördüğünüzde böyle bir tahmin yapmak için herhangi bir göstergeye gerek yok. Akşam yemeğine kaşık yolu. :)

Şimdi, günün açılışı için böyle bir tahmin yaptıysanız.

Peki, evra neden sinyallerde bae'de asılı kalıyor?
 
Alexander Laur :
Kim?
Yusuf
 
Alexander Laur :
Bana değil ona soruyorsun. Bu sayfanın en üstündeki tahmini Sat !
Tüm sinyallerini yeni sisteme aktardığını yazmış, muhtemelen unuttu))
 
Alexander Laur :

Grafikte beyaz dikey çizgi - Yusuf Sell tahmini


Evet, zamanında koymak gerekliydi, ancak gerçek şu ki, oturumun açıldığı zamana kadar biliyor olabilirdik. Bu tahmin günün açılışına göre yapılmaktadır. İşten yeni döndüm ve kaydırdım. Gece yapılması gerekiyordu. Gösterge olduğunda, tüm bunları bir kerede göreceğiz. Ve şimdi, Excel üzerinde çok çalışmanız gerekiyor ve bazen bunu zamanında yapmak istemiyorsunuz.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Evet, zamanında koymak gerekliydi, ancak gerçek şu ki, oturumun açıldığı zamana kadar biliyor olabilirdik. Bu tahmin günün açılışına göre yapılmaktadır.
çok güçlü gecikme, neden sinyaller hala satın alıyor?
 
Oleg Tsarkov :
çok güçlü gecikme, neden sinyaller hala satın alıyor?
Ben başaramam. Göstergeyi beklememiz gerekiyor.
 

Harikalar! 14-00 Moskova saatinde, Ayılar Bulls'u vurmak için fikrini değiştirdi, Aslan başını kaldırdı, Ayılar orijinal pozisyonlarına döndü, piyasa yükselişini sürdürüyor! Şimdi, teoride fiyat artmalı:


 
Yousufkhodja Sultonov :

Harikalar! 14-00 Moskova saatinde, Ayılar Bulls'u vurmak için fikrini değiştirdi, piyasa yükselişini sürdürüyor! Şimdi, fiyat artmalı:


bu tür dönüşlerde sadece bir göstergeye değil, aynı zamanda bir danışmana da ihtiyacınız var))
 
Oleg Tsarkov :
bu tür dönüşlerde sadece bir göstergeye değil, aynı zamanda bir danışmana da ihtiyacınız var))
Evet efendim. Paralel olarak yapılacaklar, her şey makalenin çıktısını tutar.
