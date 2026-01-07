핵심생산자물가지수(PPI) y/y는 재화 및 용역의 국내 생산자가 특정 달에 받은 판매가격의 전년도 같은 달에 비해 변동을 나타냅니다. PPI는 제조업체 관점에서 가격 변동을 보여줍니다. 식품과 에너지는 높은 변동성 때문에 핵심 지수 계산에서 제외됩니다.

지수 계산은 상품 시장을 포함한 물리적 상품을 생산하는 미국 산업의 모든 분야를 포함합니다. 생산부문에서는 광공업, 농업, 건설 등의 생산자 가격을 고려합니다. 서비스 부문에서는 PPI 계산 프로그램이 무역, 건강, 운송, 창고, 미디어, 금융 및 보험 부문 등의 데이터의 약 72%를 차지합니다. 소비자 물가지수와 달리, PPI에는 수입 상품에 대한 가격이 포함되지 않습니다.

지수의 데이터는 통계 대표 표본에 포함된 전국의 다양한 유형과 규모의 25,000개 이상의 기업을 대상으로 한 조사에 기초하여 수집됩니다.

생산자 물가 지수는 기준 연도(현재 1982년)와 관련하여 계산되며, 이 기준 연도는 100입니다. 모든 후속 가격 변동은 이 벤치마크와 관련하여 계산됩니다. 다른 산업에 대한 다른 가중치가 계산에 사용됩니다. 가중치는 몇 년마다 조정됩니다.

PPI는 소비자 물가 및 인플레이션의 주요 지표로 여겨집니다. 이는 보다 정확한 예비 지표이며, CPI(소비자 물가 지수): 생산자 물가가 상승하면 그에 따라 소비자 물가도 상승할 것으로 예상됩니다. 이 두 지표는 밀접한 상관관계가 있습니다. 연준은 인플레이션 예측을 준비하기 위해 CPI를 면밀히 감시합니다.

일부 PPI 구성 요소는 GDP 물가지수의 계산에 사용됩니다.

PPI 성장은 거의 항상 인플레이션 성장을 나타내며, 이는 대개 미국 달러화에 긍정적인 것으로 간주됩니다.

