신규주택 판매 m/m 지표는 보고된 달에 미국에서 새로 건설된 주택의 매출이 전월에 비해 월별로 변동했음을 반영합니다. 그 가치는 새로운 단독 주택 판매를 측정합니다. 아파트 건물은 계산에서 제외됩니다. 토지소유자가 지은 주택과 임대주택은 제외됩니다.

미국 부동산 중개업자 협회에서 제공한 데이터는 지표 계산에 사용됩니다.

인구조사국은 신규 주택 매각을 보증금을 받거나 계약을 체결하는 것으로 결정하고, 주택은 건축 허가서를 발급하기 전에도 어떤 공사 단계에 있을 수 있습니다. 계약 체결과 거래 종료 사이의 기간은 평균 60일 동안 지속될 수 있습니다. 아주 종종, 그러한 거래에는 담보 대출이 수반됩니다.

신규 주택 매매는 기존 주택 매매에 비해 선행 지표로 꼽힙니다.

경제학자들은 주택시장의 상태를 평가하기 위해 지표를 사용합니다. 신규 주택 매매의 성장은 부동산 시장의 확대와 국가 경제 활동의 성장을 의미합니다. 금융 기관의 소유주들은 단기 주택담보대출 규모를 예측하기 위해 이 지표를 사용합니다.

지표 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

