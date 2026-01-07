미시간 대학교 5년 인플레이션 기대치는 미국 소비자들이 향후 5년간 상품과 서비스의 가격 상승 가능성을 어떻게 추정하는지 보여줍니다. 이 지수는 미국 500가구 이상을 대상으로 한 전화 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 매월 계산됩니다. 설문지는 개인 금융, 사업 상황, 구매력 등 세 가지 소비자 정서 영역에 대한 50개 이상의 질문을 포함하고 있습니다.

인플레이션 기대치는 응답자들이 향후 5년 이내에 물가 상승을 예상하는지 또는 하락을 예상하는지 여부와 그러한 변화의 비율을 어떻게 평가하는지에 따라 추정됩니다. 또한, 소비자들은 같은 기간 동안 실질 소득(및 그에 따른 지출)에서 발생할 수 있는 변화를 평가하려고 합니다.

미시건 대학의 인플레이션 기대는 소비자들이 기대하는 역동성과 미래에 어떻게 돈을 쓸지를 평가하는 것을 허용합니다. 일반적으로 이 지수는 인플레이션(CPI 등)을 특징짓는 다른 지수와 잘 연관됩니다. 이 설문지는 알래스카와 하와이를 제외한 전국의 일상 생활을 다루고 있습니다. 그것이 바로 이 지수가 인플레이션과 소비자 활동의 대표적인 선행지표로 여겨지는 이유입니다.

수치가 낮아지면 소비자들이 가격이 오를 것으로 예상하지 않는다는 것을 나타냅니다. 반대로, 지수 성장은 가구가 물가 상승에 대비하고 있음을 시사합니다. 미시건 인플레이션 기대 지수 성장은 일반적으로 미국 달러화에 긍정적인 것으로 보여집니다.

마지막 값: