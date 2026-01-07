개인 지출 m/m는 해당 달 소비자가 지출한 모든 자금의 전월 대비 금액의 변화를 반영합니다. 이 계산에는 내구성과 내구성이 없는 상품과 서비스, 은행 이체, 이자 지급 등에 대한 지출이 포함됩니다.

미국 경제분석국(Bureau of Economic Analysis)은 Personal Income와 함께 개인 소득 및 지출 보고서의 일부로 이 지표를 발표한다. 이 두 값 사이의 비율은 소비자의 활동을 평가하고 추가적인 행동을 예측할 때 고려되기 때문에 분석가들은 종종 이 두 지표를 조합하여 해석합니다. 예를 들어, 만약 소비자들이 수입의 너무 많은 부분을 소비하고 저축을 줄인다면, 경제 성장은 미래에 둔화될 수 있습니다.

소비자 지출은 국내총생산(GDP)의 중요한 부분입니다. 그것이 바로 이 지수가 현재의 GDP를 예측하는데 사용되는 이유입니다. 그 값은 인플레이션율 계산에도 사용됩니다. 또한, 다양한 범주의 상품 및 서비스에 대한 지출 비율의 변화를 이해해야 하는 투자자들에 의해 지표를 면밀히 모니터링합니다. 이러한 정보는 투자 계획의 효율성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

지표값 상승은 인플레이션 증가의 지표이기 때문에 USD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

