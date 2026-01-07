캘린더섹션

미국 개인 지출 m/m (United States Personal Spending m/m)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
경제분석국 (Bureau of Economic Analysis)
분야:
소비자
중간 N/D 0.3%
0.3%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
개인 지출 m/m는 해당 달 소비자가 지출한 모든 자금의 전월 대비 금액의 변화를 반영합니다. 이 계산에는 내구성과 내구성이 없는 상품과 서비스, 은행 이체, 이자 지급 등에 대한 지출이 포함됩니다.

미국 경제분석국(Bureau of Economic Analysis)은 Personal Income와 함께 개인 소득 및 지출 보고서의 일부로 이 지표를 발표한다. 이 두 값 사이의 비율은 소비자의 활동을 평가하고 추가적인 행동을 예측할 때 고려되기 때문에 분석가들은 종종 이 두 지표를 조합하여 해석합니다. 예를 들어, 만약 소비자들이 수입의 너무 많은 부분을 소비하고 저축을 줄인다면, 경제 성장은 미래에 둔화될 수 있습니다.

소비자 지출은 국내총생산(GDP)의 중요한 부분입니다. 그것이 바로 이 지수가 현재의 GDP를 예측하는데 사용되는 이유입니다. 그 값은 인플레이션율 계산에도 사용됩니다. 또한, 다양한 범주의 상품 및 서비스에 대한 지출 비율의 변화를 이해해야 하는 투자자들에 의해 지표를 면밀히 모니터링합니다. 이러한 정보는 투자 계획의 효율성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

지표값 상승은 인플레이션 증가의 지표이기 때문에 USD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 개인 지출 m/m (United States Personal Spending m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
0.3%
0.3%
9월 2025
0.3%
0.5%
8월 2025
0.6%
0.4%
0.5%
7월 2025
0.5%
0.2%
0.4%
6월 2025
0.3%
0.2%
0.0%
5월 2025
-0.1%
0.5%
0.2%
4월 2025
0.2%
0.4%
0.7%
3월 2025
0.7%
0.2%
0.5%
2월 2025
0.4%
0.0%
-0.3%
1월 2025
-0.2%
0.4%
0.8%
12월 2024
0.7%
0.2%
0.6%
11월 2024
0.4%
0.3%
0.3%
10월 2024
0.4%
0.3%
0.6%
9월 2024
0.5%
0.2%
0.3%
8월 2024
0.2%
0.3%
0.5%
7월 2024
0.5%
0.2%
0.3%
6월 2024
0.3%
0.4%
0.4%
5월 2024
0.2%
0.4%
0.1%
4월 2024
0.2%
0.5%
0.7%
3월 2024
0.8%
0.5%
0.8%
2월 2024
0.8%
0.3%
0.2%
1월 2024
0.2%
0.7%
12월 2023
0.7%
0.2%
11월 2023
0.2%
0.0%
0.1%
10월 2023
0.2%
0.0%
0.7%
9월 2023
0.7%
0.0%
0.4%
8월 2023
0.4%
0.0%
0.9%
7월 2023
0.8%
0.1%
0.6%
6월 2023
0.5%
0.0%
0.2%
5월 2023
0.1%
-0.1%
0.6%
4월 2023
0.8%
0.0%
0.1%
3월 2023
0.0%
0.1%
0.1%
2월 2023
0.2%
0.0%
2.0%
1월 2023
1.8%
-0.1%
-0.1%
12월 2022
-0.2%
0.0%
-0.1%
11월 2022
0.1%
0.1%
0.9%
10월 2022
0.8%
0.0%
0.6%
9월 2022
0.6%
0.0%
0.6%
8월 2022
0.4%
0.0%
-0.2%
7월 2022
0.1%
0.0%
1.0%
6월 2022
1.1%
-0.1%
0.3%
5월 2022
0.2%
-0.1%
0.6%
4월 2022
0.9%
0.1%
1.4%
3월 2022
1.1%
0.1%
0.6%
2월 2022
0.2%
-0.1%
2.7%
1월 2022
2.1%
-0.1%
-0.8%
12월 2021
-0.6%
0.0%
0.4%
11월 2021
0.6%
0.0%
1.4%
10월 2021
1.3%
0.1%
0.6%
9월 2021
0.6%
0.2%
1.0%
