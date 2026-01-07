TIC 외국인의 국내 국고채 순매입은 외국인과 정부기관이 장기 증권을 사고파는 금액의 차이를 반영합니다. 예상보다 높은 수치는 예상 투자 유입을 의미하기 때문에 미 달러화에 유리한 것으로 평가되고 낮은 수치는 마이너스(-)로 평가됩니다.

"미국 TIC 순 국외채권 매입액 (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.