미국 TIC 순 국외채권 매입액 (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)

미국
USD, 미국 달러
미국 재무부 (United States Department of the Treasury)
통화
낮음 $​-61.2 B $​48.5 B
$​25.2 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​17.6 B
$​-61.2 B
다음 발표 실제 예측
이전
TIC 외국인의 국내 국고채 순매입은 외국인과 정부기관이 장기 증권을 사고파는 금액의 차이를 반영합니다. 예상보다 높은 수치는 예상 투자 유입을 의미하기 때문에 미 달러화에 유리한 것으로 평가되고 낮은 수치는 마이너스(-)로 평가됩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 TIC 순 국외채권 매입액 (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
$​-61.2 B
$​48.5 B
$​25.2 B
9월 2025
$​25.6 B
$​30.9 B
$​48.5 B
7월 2025
$​58.2 B
$​-0.8 B
$​-5.1 B
6월 2025
$​-5.0 B
$​-0.8 B
$​147.4 B
5월 2025
$​146.3 B
$​-0.8 B
$​-40.8 B
4월 2025
$​-40.8 B
$​64.1 B
$​123.3 B
3월 2025
$​123.3 B
$​71.4 B
$​106.2 B
2월 2025
$​106.2 B
$​-25.9 B
$​-13.3 B
1월 2025
$​-49.7 B
$​15.5 B
$​-34.4 B
12월 2024
$​-49.7 B
$​35.8 B
$​-34.4 B
11월 2024
$​-15.8 B
$​60.5 B
$​92.0 B
10월 2024
$​92.1 B
$​60.3 B
$​77.0 B
9월 2024
$​77.0 B
$​36.0 B
$​19.1 B
8월 2024
$​19.1 B
$​41.7 B
$​55.9 B
7월 2024
$​55.9 B
$​41.6 B
$​11.7 B
6월 2024
$​9.8 B
$​50.5 B
$​44.7 B
5월 2024
$​45.9 B
$​65.0 B
$​76.5 B
4월 2024
$​75.0 B
$​54.0 B
$​45.9 B
3월 2024
$​42.2 B
$​41.3 B
$​87.3 B
2월 2024
$​88.8 B
$​52.6 B
$​67.9 B
1월 2024
$​67.9 B
$​44.5 B
$​33.8 B
12월 2023
$​33.8 B
$​72.4 B
11월 2023
$​91.0 B
$​45.1 B
$​54.0 B
10월 2023
$​54.0 B
$​28.3 B
$​-15.5 B
9월 2023
$​-17.5 B
$​40.8 B
$​21.7 B
8월 2023
$​22.1 B
$​46.7 B
$​-4.4 B
7월 2023
$​0.2 B
$​53.5 B
$​57.3 B
6월 2023
$​66.4 B
$​49.9 B
$​34.2 B
5월 2023
$​37.5 B
$​47.0 B
$​92.2 B
4월 2023
$​92.2 B
$​40.7 B
$​90.5 B
3월 2023
$​35.8 B
$​42.9 B
$​57.6 B
2월 2023
$​55.6 B
$​42.1 B
$​51.0 B
1월 2023
$​51.0 B
$​57.8 B
$​20.0 B
12월 2022
$​20.0 B
$​64.1 B
$​54.2 B
11월 2022
$​54.2 B
$​62.8 B
$​61.9 B
10월 2022
$​61.9 B
$​64.9 B
$​60.5 B
9월 2022
$​60.5 B
$​64.8 B
$​175.2 B
8월 2022
$​23.1 B
$​70.3 B
$​58.9 B
7월 2022
$​58.9 B
$​66.0 B
$​99.8 B
6월 2022
$​58.9 B
$​50.8 B
$​99.8 B
5월 2022
$​99.8 B
$​32.5 B
$​-1.1 B
4월 2022
$​-1.1 B
$​32.9 B
$​48.8 B
3월 2022
$​48.8 B
$​25.0 B
$​75.3 B
2월 2022
$​75.3 B
$​17.8 B
$​74.4 B
1월 2022
$​74.4 B
$​10.5 B
$​44.2 B
12월 2021
$​44.2 B
$​2.8 B
$​66.8 B
11월 2021
$​66.3 B
$​0.1 B
$​-43.6 B
10월 2021
$​-43.6 B
$​-2.3 B
$​1.3 B
9월 2021
$​1.3 B
$​-7.4 B
$​30.7 B
8월 2021
$​30.7 B
$​-12.8 B
$​10.2 B
123
