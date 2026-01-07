캘린더섹션

미국 대기 중인 주택 판매 m/m (United States Pending Home Sales m/m)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
전미부동산협회 (National Association of Realtors)
분야:
주택
중간 3.3% -0.7%
2.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
Pending Home Sales m/m 지표는 해당 달에 체결한 주택 매매 계약의 수를 전월에 비해 반영합니다. 이 계산에는 기존 단독주택, 아파트, 콘도 및 협동조합의 매매 계약이 포함됩니다.

그 보고서는 미국 부동산 중개 협회에 의해 출판됩니다. 상세 버전은 절대 판매 대수와 통화 기준 평가(지역별 평균 판매 가격) 모두를 특징으로 합니다. 네 가지 지리적 지역에 대한 데이터가 제공됩니다. 북동부, 중서부, 남부, 서부. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다.

계약 완료에 평균 6~8주가 걸리기 때문에 미국 주택시장의 선행지표인 보류중 주택 판매는 2개월 전 예상치를 제공합니다. 이 지표는 또 다른 중요한 지수인 기존 홈 세일의 가치를 예측할 수 있도록 합니다.

분석가들은 대규모 표본 규모(국내 전체 영역 포함)와 단독주택 외에 제공되는 아파트 관련 정보를 높이 평가합니다. 이는 주택시장 평가에서, 예를 들어 주택 개시보다 더 높은 객관성을 제공합니다. 그 지표는 주택시장의 강세와 총수요의 특징을 나타냅니다. 또한, 주택보험이나 생활용품과 같은 관련 상품의 판매 역학에 대한 간접 중기 예측을 가능하게 합니다.

지표 성장은 USD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 대기 중인 주택 판매 m/m (United States Pending Home Sales m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
3.3%
-0.7%
2.4%
10월 2025
1.9%
-1.1%
0.1%
9월 2025
0.0%
1.7%
4.2%
8월 2025
4.0%
2.0%
-0.3%
7월 2025
-0.4%
-5.4%
-0.8%
6월 2025
-0.8%
1.6%
1.8%
5월 2025
1.8%
-0.9%
-6.3%
4월 2025
-6.3%
-0.9%
5.5%
3월 2025
6.1%
-2.4%
2.1%
2월 2025
2.0%
6.3%
-4.6%
1월 2025
-4.6%
-0.9%
-4.1%
12월 2024
-5.5%
-5.5%
1.6%
11월 2024
2.2%
0.2%
1.8%
10월 2024
2.0%
0.6%
7.5%
9월 2024
7.4%
-0.1%
0.6%
8월 2024
0.6%
1.1%
-5.5%
7월 2024
-5.5%
0.7%
4.8%
6월 2024
4.8%
2.2%
-1.9%
5월 2024
-2.1%
1.6%
-7.7%
4월 2024
-7.7%
0.8%
3.6%
3월 2024
3.4%
-1.4%
1.6%
2월 2024
1.6%
-1.9%
-4.7%
1월 2024
-4.9%
1.2%
5.7%
12월 2023
8.3%
0.1%
-0.3%
11월 2023
0.0%
0.1%
-1.2%
10월 2023
-1.5%
-0.1%
1.0%
9월 2023
1.1%
0.1%
-7.1%
8월 2023
-7.1%
0.1%
0.5%
7월 2023
0.9%
-0.1%
0.4%
6월 2023
0.3%
0.1%
-2.5%
5월 2023
-2.7%
-0.3%
-0.4%
4월 2023
0.0%
0.2%
-5.2%
3월 2023
-5.2%
0.0%
0.0%
2월 2023
0.8%
0.0%
8.1%
1월 2023
8.1%
0.0%
1.1%
12월 2022
2.5%
-0.4%
-2.6%
11월 2022
-4.0%
0.6%
-4.7%
10월 2022
-4.6%
-0.4%
-8.7%
9월 2022
-10.2%
0.5%
-1.9%
8월 2022
-2.0%
-0.7%
-0.6%
7월 2022
-1.0%
0.8%
-8.9%
6월 2022
-8.6%
-0.5%
0.4%
5월 2022
0.7%
0.4%
-4.0%
4월 2022
-3.9%
-0.6%
-1.6%
3월 2022
-1.2%
0.9%
-4.0%
2월 2022
-4.1%
-1.3%
-5.8%
1월 2022
-5.7%
1.1%
-2.3%
12월 2021
-3.8%
-1.4%
-2.3%
11월 2021
-2.2%
2.2%
7.5%
10월 2021
7.5%
-3.0%
-2.4%
