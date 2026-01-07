미국 대기 중인 주택 판매 m/m (United States Pending Home Sales m/m)
|중간
|3.3%
|-0.7%
|
2.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
Pending Home Sales m/m 지표는 해당 달에 체결한 주택 매매 계약의 수를 전월에 비해 반영합니다. 이 계산에는 기존 단독주택, 아파트, 콘도 및 협동조합의 매매 계약이 포함됩니다.
그 보고서는 미국 부동산 중개 협회에 의해 출판됩니다. 상세 버전은 절대 판매 대수와 통화 기준 평가(지역별 평균 판매 가격) 모두를 특징으로 합니다. 네 가지 지리적 지역에 대한 데이터가 제공됩니다. 북동부, 중서부, 남부, 서부. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다.
계약 완료에 평균 6~8주가 걸리기 때문에 미국 주택시장의 선행지표인 보류중 주택 판매는 2개월 전 예상치를 제공합니다. 이 지표는 또 다른 중요한 지수인 기존 홈 세일의 가치를 예측할 수 있도록 합니다.
분석가들은 대규모 표본 규모(국내 전체 영역 포함)와 단독주택 외에 제공되는 아파트 관련 정보를 높이 평가합니다. 이는 주택시장 평가에서, 예를 들어 주택 개시보다 더 높은 객관성을 제공합니다. 그 지표는 주택시장의 강세와 총수요의 특징을 나타냅니다. 또한, 주택보험이나 생활용품과 같은 관련 상품의 판매 역학에 대한 간접 중기 예측을 가능하게 합니다.
지표 성장은 USD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 대기 중인 주택 판매 m/m (United States Pending Home Sales m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용