실질 소득 m/m는 해당 달에 전월에 비해 실제 모집단의 소득 변화를 보여줍니다. 이 계산에는 임금, 상여금 및 기타 소득에서 의무 지급액을 뺀 금액(주로 세금)이 포함됩니다. 따라서 실질 소득은 모집단의 실질 구매력을 반영합니다.

실질소득은 인플레이션에 따라 조정되며 1982년 기준기간에 대해 계산됩니다. 1982년에 인구의 실질 소득은 주당 84달러로 책정되었습니다. 지표를 계산할 때, 주당총평균소득은 CPI(소비자 물가 지수)를 고려하여 인플레이션에 맞게 조정됩니다.

직원들의 소득에 대한 데이터는 미국 전역에서 약 63만4천 개의 일자리를 제공하는 147,000개의 기업 및 정부 기관을 대상으로 한 조사에 기초하여 계산됩니다.

다른 매개변수가 없는 순수 실질소득 지표는 총 가계 소득, 사회 지급, 고용 및 실업 기간의 영향을 받기 때문에 일반 생활 수준을 특징 지을 수 없습니다. 따라서, 지표 계산에는 시간제 일자리와 정규직 일자리, 저임금 일자리와 고임금 일자리의 비율이 포함됩니다. 그러나 이 수치들은 암묵적입니다. 왜냐하면 평균적인 수치가 사용되기 때문입니다.

실질 소득의 성장은 일반적으로 소비자 지출의 증가로 이어집니다. 그것이 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 이유입니다.

