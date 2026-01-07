US 기존 주택 판매는 해당 달의 보조 주택 판매 금액을 반영합니다. 이 계산에는 기존 단독주택, 아파트, 콘도 및 협동조합의 매각을 위한 마감거래만 포함됩니다.

그 보고서는 미국 부동산 중개 협회에 의해 출판됩니다. 상세 버전은 절대 판매 대수와 통화 기준 평가(지역별 평균 판매 가격) 모두를 특징으로 합니다. 네 가지 지리적 지역에 대한 데이터가 제공됩니다. 북동부, 중서부, 남부, 서부. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다.

보고서 평가에서 중요한 점은 보고서가 "마감된" 거래만 반영하기 때문에 실제로 6~8주 전에 이루어진 매출(미국 내 부동산 거래를 공식화하는 데 필요한 시간)을 포함한다는 것입니다. 따라서 지표는 기존 조건을 특징 짓습니다.

분석가들은 대규모 표본 규모(국내 전체 영역 포함)와 단독주택 외에 제공되는 아파트에 대한 정보를 높이 평가하여 주택시장 평가의 객관성을 높입니다. 그 지표는 주택시장의 강세와 총수요의 특징을 나타냅니다. 또한 주택보험이나 생활용품과 같은 관련 상품의 판매 역학에 대한 간접적인 전망을 가능하게 합니다.

지표 성장은 USD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: