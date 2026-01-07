캘린더섹션

경제 달력

국가

미국 기존 주택 판매 (United States Existing Home Sales)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
전미부동산협회 (National Association of Realtors)
분야:
주택
높은 4.13 M 4.07 M
4.11 M
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

US 기존 주택 판매는 해당 달의 보조 주택 판매 금액을 반영합니다. 이 계산에는 기존 단독주택, 아파트, 콘도 및 협동조합의 매각을 위한 마감거래만 포함됩니다.

그 보고서는 미국 부동산 중개 협회에 의해 출판됩니다. 상세 버전은 절대 판매 대수와 통화 기준 평가(지역별 평균 판매 가격) 모두를 특징으로 합니다. 네 가지 지리적 지역에 대한 데이터가 제공됩니다. 북동부, 중서부, 남부, 서부. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다.

보고서 평가에서 중요한 점은 보고서가 "마감된" 거래만 반영하기 때문에 실제로 6~8주 전에 이루어진 매출(미국 내 부동산 거래를 공식화하는 데 필요한 시간)을 포함한다는 것입니다. 따라서 지표는 기존 조건을 특징 짓습니다.

분석가들은 대규모 표본 규모(국내 전체 영역 포함)와 단독주택 외에 제공되는 아파트에 대한 정보를 높이 평가하여 주택시장 평가의 객관성을 높입니다. 그 지표는 주택시장의 강세와 총수요의 특징을 나타냅니다. 또한 주택보험이나 생활용품과 같은 관련 상품의 판매 역학에 대한 간접적인 전망을 가능하게 합니다.

지표 성장은 USD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 기존 주택 판매 (United States Existing Home Sales)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
4.13 M
4.07 M
4.11 M
10월 2025
4.10 M
4.08 M
4.05 M
9월 2025
4.06 M
4.00 M
8월 2025
4.00 M
4.04 M
4.01 M
7월 2025
4.01 M
3.95 M
3.93 M
6월 2025
3.93 M
3.94 M
4.04 M
5월 2025
4.03 M
3.92 M
4.00 M
4월 2025
4.00 M
4.01 M
4.02 M
3월 2025
4.02 M
4.01 M
4.27 M
2월 2025
4.26 M
4.00 M
4.09 M
1월 2025
4.08 M
4.41 M
4.29 M
12월 2024
4.24 M
4.28 M
4.15 M
11월 2024
4.15 M
3.93 M
3.96 M
10월 2024
3.96 M
3.78 M
3.83 M
9월 2024
3.84 M
3.87 M
3.88 M
8월 2024
3.86 M
3.97 M
3.96 M
7월 2024
3.95 M
3.91 M
3.90 M
6월 2024
3.89 M
4.07 M
4.11 M
5월 2024
4.11 M
4.20 M
4.14 M
4월 2024
4.14 M
4.02 M
4.22 M
3월 2024
4.19 M
4.18 M
4.38 M
2월 2024
4.38 M
3.88 M
4.00 M
1월 2024
4.00 M
3.79 M
3.88 M
12월 2023
3.78 M
3.80 M
3.82 M
11월 2023
3.82 M
3.79 M
3.79 M
10월 2023
3.79 M
3.88 M
3.95 M
9월 2023
3.96 M
3.83 M
4.04 M
8월 2023
4.04 M
4.03 M
4.07 M
7월 2023
4.07 M
4.41 M
4.16 M
6월 2023
4.16 M
4.29 M
4.30 M
5월 2023
4.30 M
3.93 M
4.29 M
4월 2023
4.28 M
4.47 M
4.43 M
3월 2023
4.44 M
4.94 M
4.55 M
2월 2023
4.58 M
4.31 M
4.00 M
1월 2023
4.00 M
4.06 M
4.03 M
12월 2022
4.02 M
3.87 M
4.08 M
11월 2022
4.09 M
4.42 M
4.43 M
10월 2022
4.43 M
4.97 M
4.71 M
9월 2022
4.71 M
4.85 M
4.78 M
8월 2022
4.80 M
5.16 M
4.82 M
7월 2022
4.81 M
5.16 M
5.11 M
6월 2022
5.12 M
5.53 M
5.41 M
5월 2022
5.41 M
5.47 M
5.60 M
4월 2022
5.61 M
5.49 M
5.75 M
3월 2022
5.77 M
6.14 M
5.93 M
2월 2022
6.02 M
6.52 M
6.49 M
1월 2022
6.50 M
6.00 M
6.09 M
12월 2021
6.18 M
6.44 M
6.48 M
11월 2021
6.46 M
6.55 M
6.34 M
10월 2021
6.34 M
6.69 M
6.29 M
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드