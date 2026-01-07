내구재 주문량(m/m) 지표는 해당 달에 미국 기업들이 받은 내구재의 신규 주문가치가 전월에 비해 변동했음을 보여줍니다. 내구재는 자동차, 가전제품, 장비 등과 같이 3년 이상 지속될 것으로 예상되는 재화입니다.

지표 계산에는 필수 법률 문서(계약서, 서신, 수표 등)에 의해 확인된 모든 신규 주문이 포함됩니다. 취소된 주문은 보고서에 포함되지 않습니다.

가공 데이터는 92개 업종을 대표하는 5000개 이상의 내구재 제조업체를 대상으로 실시한 설문조사에서 수집됩니다.

내구재 주문은 산업생산의 주요 경제 지표입니다. 보통, 기업과 소비자들은 그들이 경제 성장을 확신할 때 그러한 주문을 만듭니다. 또한 내구재 생산은 비 내구재보다 더 많은 시간이 걸립니다. 따라서, 이 보고서는 산업 기업의 단기 부하에 대한 예측치를 작성하고 엔지니어링, 기술 생산 등에 대한 투자 가능성을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

높은 상품 비용으로 인해 데이터의 변동성이 매우 크기 때문에 보통 몇 개월 동안의 데이터가 분석됩니다. 내구재 주문 수의 증가는 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: