MNI 시카고 사업 바로미터는 복합 확산 지표로, 지정된 달에 시카고의 비즈니스 환경을 반영합니다. 이 지표는 미국의 주요 경제 뉴스 및 분석 제공업체인 비영리 기관인 마켓 뉴스 인터내셔널이 ISM(Institute for Supply Management)의 시카고 지사와 협력하여 작성합니다.

시카고 비즈니스 바로미터는 시카고 PMI로도 알려져 있습니다. 이는 시카고 지역 구매 담당자를 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 계산됩니다. 응답자들은 회사의 생산량, 신규 주문, 잔업, 실업 및 공급을 평가하기 위해 설문 조사를 받습니다. 응답자들은 정량적 조치를 제공하는 대신 현재 달의 변화, 즉 상황이 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변경되지 않았는지의 상대적 평가를 제공합니다.

응답자 표본에는 지역의 대규모 산업 및 서비스 회사의 대표가 포함됩니다. 이 지수가 시카고 지역만을 위해 계산된 사실에도 불구하고, 이 지수는 일반적인 미국 지수와 분명히 상관관계가 있습니다. 그래서, 그것은 미국 경제 상태를 보여주는 선행 지표로 해석됩니다.

측정값이 50포인트를 넘으면 해당 지역의 비즈니스 환경이 개선되고, 50포인트 미만이면 부정적인 변화가 있음을 나타냅니다. 구매 관리자의 의무는 경제 상황의 변화에 대한 정보에 일찍 접근하는 것을 의미합니다. 따라서 PMI 성장은 단기 및 중기 생산 증가를 예측할 수 있습니다.

예상보다 높은 수치는 미국 달러화에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다.

마지막 값: