미국 소비자 물가 지수(CPI) (United States Consumer Price Index (CPI))

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
노동통계국 (Bureau of Labor Statistics)
분야:
가격
높은 325.031 324.706
324.368
마지막 발표 중요도 실제 예측 이전
이전
325.833
325.031
다음 발표 실제 예측 이전
이전
소비자물가지수는 특정 달의 소비자 관점에서 재화 및 서비스 가격 변동률을 전년 같은 달에 비해 반영합니다. 이 지수는 가계 지출에서 더 많은 부분을 차지하는 상품과 서비스 바스켓을 평가합니다. CPI는 소비자 심리와 국가 인플레이션의 핵심 척도 중 하나입니다. CPI 성장은 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 소비자 물가 지수(CPI) (United States Consumer Price Index (CPI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
325.031
324.706
324.368
9월 2025
324.368
323.364
8월 2025
323.980
322.956
322.132
7월 2025
322.132
322.666
321.500
6월 2025
321.500
320.395
320.580
5월 2025
320.580
321.597
320.321
4월 2025
320.321
319.064
319.615
3월 2025
319.615
320.416
319.775
2월 2025
319.775
320.062
319.086
1월 2025
319.086
318.205
317.603
12월 2024
317.685
316.943
316.441
11월 2024
316.441
315.917
315.454
10월 2024
315.454
315.419
314.686
9월 2024
314.686
315.550
314.121
8월 2024
314.121
314.652
313.534
7월 2024
313.534
314.154
313.049
6월 2024
313.049
314.124
313.225
5월 2024
313.225
313.587
313.207
4월 2024
313.207
312.582
312.230
3월 2024
312.230
311.596
311.054
2월 2024
311.054
310.715
309.685
1월 2024
309.685
309.960
308.742
12월 2023
308.850
308.233
307.917
11월 2023
307.917
308.915
307.619
10월 2023
307.619
309.017
307.481
9월 2023
307.481
307.389
306.269
8월 2023
306.269
305.058
304.348
7월 2023
304.348
304.108
303.841
6월 2023
303.841
303.673
303.294
5월 2023
303.294
303.700
302.918
4월 2023
302.918
303.279
301.810
3월 2023
301.810
302.678
301.648
2월 2023
301.648
301.214
300.536
1월 2023
300.536
299.959
298.112
12월 2022
298.112
300.607
298.349
11월 2022
298.349
299.563
298.062
10월 2022
298.062
297.348
296.761
9월 2022
296.761
295.430
295.620
8월 2022
295.620
297.231
295.271
7월 2022
295.271
297.281
295.328
6월 2022
295.328
293.024
291.474
5월 2022
291.474
287.115
288.663
4월 2022
288.663
289.282
287.708
3월 2022
287.708
285.778
284.182
2월 2022
284.182
283.558
281.933
1월 2022
281.933
281.771
280.126
12월 2021
280.192
280.513
278.880
11월 2021
278.880
278.258
276.724
10월 2021
276.724
275.027
274.138
9월 2021
274.138
272.431
273.012
1234
