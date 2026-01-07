소비자물가지수는 특정 달의 소비자 관점에서 재화 및 서비스 가격 변동률을 전년 같은 달에 비해 반영합니다. 이 지수는 가계 지출에서 더 많은 부분을 차지하는 상품과 서비스 바스켓을 평가합니다. CPI는 소비자 심리와 국가 인플레이션의 핵심 척도 중 하나입니다. CPI 성장은 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"미국 소비자 물가 지수(CPI) (United States Consumer Price Index (CPI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.