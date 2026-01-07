미국 재무부 국제자본(TIC) 장기순거래 포함 Swaps (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)
|낮음
|$17.5 B
|$32.9 B
|
$173.2 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|$132.2 B
|
$17.5 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
재무성 국제 자본(TIC) 장기간 거래에는 다음이 포함됩니다. 스왑(Swaps)은 외국인 투자자가 미국 증권을 총매입한 금액에서 외국인이 미국 시민에게 유가증권을 총매도한 금액을 뺀 금액입니다. 미 재무부는 재무부 국제자본(TIC) 데이터의 일부로 이 보고서를 매월 발표합니다.
이 보고서는 채권, 회사주, 채권 등 대부분의 유가증권의 움직임을 반영하고 있습니다. 스왑은 총 금액에 포함됩니다.
그러나 이 보고서는 자산의 전체 이동을 반영하지 않기 때문에 완전한 것으로 간주할 수 없습니다. 예를 들어, 외국인 거주자가 구입한 미국 채권이 제3국의 개인 계정에 저장되어 있는 경우 이러한 채권은 보고서에 반영되지 않습니다. 또한, 외국인은 TIC 보고서에서 다루지 않은 미국 달러 및 기타 자산을 보유할 수 있습니다.
위의 의구심에도 불구하고, TIC 보고서는 경제 뉴스 배경에 중요한 역할을 하고 투자자들에 의해 면밀히 관찰됩니다. 외국인 거주자와의 장기 증권 거래에는 미국 시장에서의 외국인 참여가 반영되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
미국 금융상품에 대한 수요의 증가는 미국 달러화의 가치의 증가를 가져올 수 있습니다. 왜냐하면 외국 투자자들은 이러한 거래를 위해 미국 화폐를 사야 하기 때문입니다. 또한 장기간 거래에 대한 데이터는 이자율에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 지표는 증권시장에 가장 큰 영향을 미칩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 재무부 국제자본(TIC) 장기순거래 포함 Swaps (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용