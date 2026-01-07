연방준비제도(Fed) 금리결정 (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)
|높은
|3.75%
|
4.00%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
3.75%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
연이율 결정은 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들 사이에서 1년에 8번 실시됩니다. 미국 연방준비제도이사회는 단기금리를 결정하고, 단기금리는 시중은행에 부과할 것입니다.
그것은 금융시장과 미국 달러 시세에 미치는 영향에 따라 가장 중요한 사건 중 하나입니다. 그 나라의 세계 경제 상황의 변화에 따라 금리가 바뀝니다. 즉시, 강력하게 영구적으로 시세가 변할 수 있습니다.
FOMC는 물가 수준(소비자 물가 지수 및 소비자 지출에 따라 측정됨), 고용(실업률에 기반함), 국가 GDP에 따라 금리를 결정합니다. 위 지표가 개선되면 연준은 금리를 인상할 수 있습니다. 반대로, 경제 성장이 둔화될 경우, 연방준비제도이사회는 차입을 촉진하기 위해 금리를 인하할 수도 있습니다.
연준의 금리인상의 목적은 인플레이션 수준을 목표값으로 조정하는 것입니다. 금리 인상은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있고, 달러 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 비율이 변하지 않을 경우, 분석가들은 "찬성"과 "반대" 투표의 수를 평가하고 다음 회의 결과를 예측하기 위해 회의록이 발행된 후 유권자들의 진술에 대해 논의합니다.
마지막 값:
실제 자료
"연방준비제도(Fed) 금리결정 (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
