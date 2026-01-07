도매재고지표 m/m지표는 신고된 월말 도매업자의 재고 보유 물량이 전달과 비교하여 변동된 것을 보여줍니다. 재판매를 위한 상품만 고려됩니다. 기업영토에 보관되어 있으나 소속되어 있지 않은 기업 및 재화의 재산은 계산에서 제외됩니다.

이 지표는 전국의 4500개 이상의 도매업체를 대상으로 한 조사에 바탕을 두고 있습니다. 샘플은 분기별로 업데이트됩니다. 수집된 데이터는 계절적 변동과 거래 기간의 세부 사항을 고려하여 조정합니다.

도매재고는 별개로 해석되는 경우가 드뭅니다. 경제학자들은 종종 도매 판매량과 함께 이 지표를 고려합니다. 일반적으로 재고 대비 매출 비율을 추정합니다. 이 추정치는 가까운 미래에 생산 증가 또는 감소를 시사할 수 있습니다. 예를 들어 재고가 판매량보다 느리게 증가하면 제품 부족이 발생하고 생산 증가를 예상할 수 있습니다. 반대로, 도매 과잉 재고 실적은 공급 과잉과 단기 생산 둔화의 가능성을 시사합니다.

생산은 국가 GDP에 상당한 기여를 하고 있기 때문에 도매 재고의 급격한 증가 또는 감소는 간접적으로 달러 시세에 영향을 미칠 수 있습니다.

