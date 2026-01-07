미국 3년 만기 어음 경매 (United States 3-Year Note Auction)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
시장
|중간
|3.614%
|
3.579%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
3.614%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
3년 만기 채권 경매는 3년 만기 미국 재무부 채권의 수익률을 나타냅니다. 수익률은 미국 정부 부채 상황을 반영할 수 있기 때문에, 금리 인상은 경제 성장보다 먼저인 반면, 감소는 둔화의 징후로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 3년 만기 어음 경매 (United States 3-Year Note Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3.614%
3.579%
3.579%
3.576%
3.576%
3.485%
3.485%
3.669%
3.669%
3.891%
3.891%
3.972%
3.972%
3.824%
3.824%
3.784%
3.784%
3.908%
3.908%
4.300%
4.300%
4.332%
4.332%
4.117%
4.117%
4.152%
4.152%
3.878%
3.878%
3.440%
3.440%
3.810%
3.810%
4.399%
4.399%
4.659%
4.659%
4.605%
4.605%
4.548%
4.548%
4.256%
4.256%
4.169%
4.169%
4.105%
4.105%
4.490%
4.490%
4.701%
4.701%
4.740%
4.740%
4.660%
4.660%
4.398%
4.398%
4.534%
4.534%
4.202%
4.202%
3.695%
3.695%
3.810%
3.810%
4.635%
4.635%
4.073%
4.073%
3.977%
3.977%
4.093%
4.093%
4.605%
4.605%
4.318%
4.318%
3.564%
3.564%
3.202%
3.202%
3.093%
3.093%
2.927%
2.927%
2.809%
2.809%
2.738%
2.738%
1.775%
1.775%
1.592%
1.592%
1.237%
1.237%
1.000%
1.000%
0.750%
0.750%
0.635%
