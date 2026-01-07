미국 2년 만기 어음 경매 (United States 2-Year Note Auction)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
시장
|중간
|3.499%
|
3.489%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
3.499%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
2년 만기 채권 경매는 2년 만기 미국 재무부 채권의 수익률을 나타냅니다. 수익률은 미국 정부 부채 상황을 반영할 수 있기 때문에, 금리 인상은 경제 성장보다 먼저인 반면, 감소는 둔화의 징후로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 2년 만기 어음 경매 (United States 2-Year Note Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3.499%
3.489%
3.489%
3.504%
3.504%
3.571%
3.571%
3.641%
3.641%
3.920%
3.920%
3.786%
3.786%
3.955%
3.955%
3.795%
3.795%
3.984%
3.984%
4.169%
4.169%
4.211%
4.211%
4.335%
4.335%
4.274%
4.274%
4.130%
4.130%
3.520%
3.520%
3.874%
3.874%
4.434%
4.434%
4.706%
4.706%
4.917%
4.917%
4.898%
4.898%
4.595%
4.595%
4.691%
4.691%
4.365%
4.365%
4.314%
4.314%
4.887%
4.887%
5.055%
5.055%
5.085%
5.085%
5.024%
5.024%
4.823%
4.823%
4.670%
4.670%
4.300%
4.300%
3.969%
3.969%
3.954%
3.954%
4.673%
4.673%
4.139%
4.139%
4.373%
4.373%
4.505%
4.505%
4.460%
4.460%
4.290%
4.290%
3.307%
3.307%
3.015%
3.015%
3.084%
3.084%
2.519%
2.519%
2.585%
2.585%
2.365%
2.365%
1.553%
1.553%
0.990%
0.990%
0.769%
0.769%
0.623%
0.623%
0.481%
