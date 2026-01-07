비방위 자본 상품 주문 제외 항공기 m/m는 해당 달에 미국 제조업체가 수령한 자본재의 주문가치가 전월에 비해 변동했음을 보여줍니다. 비방위 자본재에는 미국 국방부의 명령(무기, 군복 등)에 의해 제조된 항공기 및 제품이 포함되지 않습니다.

자본재에는 재화 및 용역의 대규모 및 소규모 제조 업체의 재료 자산이 포함됩니다. 이러한 물품에는 무엇보다도 자동차, 장비, 농기계, 운송, 의료 장비 등이 포함됩니다. 자본재에는 크고 복잡한 물체, 전선, 호흡기, 디지털 장비, 악기, 미용 산업 기기 등이 포함됩니다.

따라서, 자본재 주문은 산업 및 서비스 분야의 발전의 선행 지표로 간주될 수 있습니다. 경제학자들은 기업들이 활동 확장을 계획하고 있는지 여부를 평가하기 위해 지표를 분석합니다(감가상각 조정, 즉 유형자산 가치의 연간 손실).

자본재 주문 수의 증가는 생산 활동의 확대와 국가 비즈니스 환경의 개선을 예측할 수 있게 합니다. 그러므로 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

