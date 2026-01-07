캘린더섹션

미국 재무부 국제자본(TIC) 장기순거래 (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
미국 재무부 (United States Department of the Treasury)
분야:
통화
중간 $​17.5 B $​162.2 B
$​173.2 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​73.8 B
$​17.5 B
다음 발표 실제 예측
이전
TIC 순 장기 거래는 외국인 투자자가 미국 증권을 총 매입한 금액에서 외국인이 미국 시민에게 유가증권을 총매도한 금액을 차감한 금액입니다. 미 재무부는 재무부 국제자본(TIC) 데이터의 일부로 이 보고서를 매월 발표합니다.

이 보고서는 채권, 회사주, 채권 등 대부분의 유가증권의 움직임을 반영하고 있습니다.

그러나 이 보고서는 자산의 전체 이동을 반영하지 않기 때문에 완전한 것으로 간주할 수 없습니다. 예를 들어, 외국인 거주자가 구입한 미국 증권이 제3국의 개인 계정에 저장되어 있는 경우 그러한 증권은 보고서에 반영되지 않습니다. 또한, 외국인은 TIC 보고서에서 다루지 않은 미국 달러 및 기타 자산을 보유할 수 있습니다.

위의 의구심에도 불구하고, TIC 보고서는 경제 뉴스 배경에 중요한 역할을 하고 투자자들에 의해 면밀히 관찰됩니다. 외국인 거주자와의 장기 증권 거래에는 미국 시장에서의 외국인 참여가 반영되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

미국 금융상품에 대한 수요의 증가는 미국 달러화의 가치의 증가를 가져올 수 있습니다. 왜냐하면 외국 투자자들은 이러한 거래를 위해 미국 화폐를 사야 하기 때문입니다. 또한 장기간 거래에 대한 데이터는 이자율에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 지표는 증권시장에 가장 큰 영향을 미칩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 재무부 국제자본(TIC) 장기순거래 (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
$​17.5 B
$​162.2 B
$​173.2 B
9월 2025
$​179.8 B
$​108.6 B
$​134.2 B
7월 2025
$​49.2 B
$​123.1 B
$​151.0 B
6월 2025
$​150.8 B
$​1.5 B
$​266.8 B
5월 2025
$​259.4 B
$​63.1 B
$​-8.2 B
4월 2025
$​-7.8 B
$​130.0 B
$​162.4 B
3월 2025
$​161.8 B
$​103.5 B
$​112.9 B
2월 2025
$​112.0 B
$​106.6 B
$​-42.2 B
1월 2025
$​72.0 B
$​128.1 B
$​53.2 B
12월 2024
$​72.0 B
$​110.5 B
$​53.2 B
11월 2024
$​79.0 B
$​106.2 B
$​159.1 B
10월 2024
$​152.3 B
$​98.4 B
$​216.1 B
9월 2024
$​216.1 B
$​50.7 B
$​108.8 B
8월 2024
$​111.4 B
$​63.8 B
$​137.9 B
7월 2024
$​135.4 B
$​69.0 B
$​80.5 B
6월 2024
$​96.1 B
$​-3.7 B
$​-54.1 B
5월 2024
$​-54.6 B
$​63.7 B
$​123.3 B
4월 2024
$​123.1 B
$​77.2 B
$​102.6 B
3월 2024
$​100.5 B
$​65.1 B
$​62.9 B
2월 2024
$​71.5 B
$​14.0 B
1월 2024
$​36.1 B
$​158.6 B
12월 2023
$​160.2 B
$​99.7 B
11월 2023
$​126.1 B
$​2.5 B
$​3.3 B
10월 2023
$​3.3 B
$​104.0 B
$​0.9 B
9월 2023
$​-1.7 B
$​107.9 B
$​62.2 B
8월 2023
$​63.5 B
$​109.6 B
$​9.5 B
7월 2023
$​8.8 B
$​112.2 B
$​186.0 B
6월 2023
$​195.9 B
$​107.2 B
$​23.6 B
5월 2023
$​25.8 B
$​110.2 B
$​127.8 B
4월 2023
$​127.8 B
$​107.4 B
$​205.6 B
3월 2023
$​133.3 B
$​104.5 B
$​56.6 B
2월 2023
$​71.0 B
$​101.9 B
$​31.9 B
1월 2023
$​31.9 B
$​97.8 B
$​152.8 B
12월 2022
$​152.8 B
$​97.8 B
$​171.5 B
11월 2022
$​171.5 B
$​92.7 B
$​67.8 B
10월 2022
$​67.8 B
$​92.9 B
$​117.7 B
9월 2022
$​118.0 B
$​90.5 B
$​198.3 B
8월 2022
$​21.4 B
$​93.3 B
$​121.8 B
7월 2022
$​121.8 B
$​89.6 B
$​155.3 B
6월 2022
$​121.8 B
$​88.8 B
$​155.3 B
5월 2022
$​155.3 B
$​84.0 B
$​87.2 B
4월 2022
$​87.7 B
$​84.3 B
$​23.1 B
3월 2022
$​23.1 B
$​86.6 B
$​141.7 B
2월 2022
$​141.7 B
$​82.2 B
$​58.8 B
1월 2022
$​58.8 B
$​81.6 B
$​114.5 B
12월 2021
$​114.5 B
$​80.3 B
$​137.9 B
11월 2021
$​137.4 B
$​76.3 B
$​7.1 B
10월 2021
$​7.1 B
$​77.9 B
$​26.7 B
9월 2021
$​26.3 B
$​78.3 B
$​79.3 B
8월 2021
$​79.3 B
$​75.0 B
$​2.0 B
12345
