TIC 순 장기 거래는 외국인 투자자가 미국 증권을 총 매입한 금액에서 외국인이 미국 시민에게 유가증권을 총매도한 금액을 차감한 금액입니다. 미 재무부는 재무부 국제자본(TIC) 데이터의 일부로 이 보고서를 매월 발표합니다.

이 보고서는 채권, 회사주, 채권 등 대부분의 유가증권의 움직임을 반영하고 있습니다.

그러나 이 보고서는 자산의 전체 이동을 반영하지 않기 때문에 완전한 것으로 간주할 수 없습니다. 예를 들어, 외국인 거주자가 구입한 미국 증권이 제3국의 개인 계정에 저장되어 있는 경우 그러한 증권은 보고서에 반영되지 않습니다. 또한, 외국인은 TIC 보고서에서 다루지 않은 미국 달러 및 기타 자산을 보유할 수 있습니다.

위의 의구심에도 불구하고, TIC 보고서는 경제 뉴스 배경에 중요한 역할을 하고 투자자들에 의해 면밀히 관찰됩니다. 외국인 거주자와의 장기 증권 거래에는 미국 시장에서의 외국인 참여가 반영되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

미국 금융상품에 대한 수요의 증가는 미국 달러화의 가치의 증가를 가져올 수 있습니다. 왜냐하면 외국 투자자들은 이러한 거래를 위해 미국 화폐를 사야 하기 때문입니다. 또한 장기간 거래에 대한 데이터는 이자율에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 지표는 증권시장에 가장 큰 영향을 미칩니다.

마지막 값: