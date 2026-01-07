소매 재고 m/m는 전월 대비 전국 소매점에서 보유 중인 재고의 변화를 반영합니다. 이는 다른 사업체 및/또는 최종 소비자에게 판매 가능한 제품의 양을 반영합니다. 이 지표를 통해 단기간에 생산 활동을 측정할 수 있습니다.

"미국 소매 재고 m/m (United States Retail Inventories m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.