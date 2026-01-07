미국 7년 만기 어음 경매 (United States 7-Year Note Auction)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
시장
|중간
|3.930%
|
3.781%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
3.930%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
7년 만기 미국 재무부 채권의 수익률은 7년 만기율을 나타냅니다. 수익률은 미국 정부 부채 상황을 반영할 수 있기 때문에, 금리 인상은 경제 성장보다 먼저인 반면, 감소는 둔화의 징후로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 7년 만기 어음 경매 (United States 7-Year Note Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3.930%
3.781%
3.781%
3.790%
3.790%
3.953%
3.953%
3.925%
3.925%
4.092%
4.092%
4.022%
4.022%
4.194%
4.194%
4.123%
4.123%
4.233%
4.233%
4.194%
4.194%
4.457%
4.457%
4.532%
4.532%
4.183%
4.183%
4.215%
4.215%
3.668%
3.668%
3.770%
3.770%
4.162%
4.162%
4.276%
4.276%
4.650%
4.650%
4.716%
4.716%
4.185%
4.185%
4.327%
4.327%
4.109%
4.109%
3.859%
3.859%
4.399%
4.399%
4.908%
4.908%
4.673%
4.673%
4.212%
4.212%
4.087%
4.087%
3.839%
3.839%
3.827%
3.827%
3.563%
3.563%
3.626%
3.626%
4.062%
4.062%
3.517%
3.517%
3.921%
3.921%
3.890%
3.890%
4.027%
4.027%
3.898%
3.898%
3.130%
3.130%
2.730%
2.730%
3.280%
3.280%
2.777%
2.777%
2.908%
2.908%
2.499%
2.499%
1.905%
1.905%
1.769%
1.769%
1.480%
1.480%
1.588%
1.588%
1.461%
