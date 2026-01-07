소비자 신뢰 지수는 그 나라 경제의 안정성에 대한 소비자 신뢰 수준을 보여줍니다. 이 지수는 약 3,000가구를 대상으로 한 월간 조사에 기초합니다(표본은 전국을 대상으로 합니다). 이 지수는 평균적인 소비자의 재정 상태, 구매력 및 신뢰도를 평가할 수 있도록 합니다. 이 지수는 비영리 연구 기관인 총회 위원회가 계산합니다.

설문지에는 5개의 질문이 포함되어 있습니다. 현재 경제 상황과 관련된 두 가지 질문은 일반 기업 상황과 고용 문제입니다. 다음 6개월 동안의 사업 여건, 고용 및 가계 소득의 변화에 대한 소비자의 기대를 반영하는 질문이 세 개 더 있습니다. 응답자는 이러한 구성 요소를 양호, 불량 또는 중간으로 평가합니다. 설문조사의 60%는 기대와 관련이 있기 때문에 이 지표가 대표적인 시장 지표로 꼽힙니다. 그것은 경기 선행지수의 계산에 포함됩니다.

특히 경기가 침체될 때 소비심리에 대한 강력한 보고서는 외환시장을 급격히 압박할 수 있습니다. 소비자 신뢰도의 증가는 사람들이 더 많이 소비할 것이고 대규모 구매를 할 것이라는 것을 암시합니다. 이는 경제활동의 증가와 소비지출의 증가로 이어질 것입니다. 또한, 소비자 지출의 증가는 인플레이션 성장을 이끌지도 모릅니다. 따라서, 소비자 신뢰 지수는 보통 전문 경제학자들에 의해 면밀히 관찰됩니다.

그러나 소비자 신뢰도는 매우 주관적인 추정치이며, 이는 현재의 분위기에 따라 달라집니다. 따라서 결과를 신중하게 해석해야 합니다. 많은 경제학자들은 3개월에서 6개월에 걸쳐 지수 이동 평균을 평가합니다. 꾸준한 성장세나 하락세를 보인다면, 분석가들은 추세에 대해 말합니다.

예상보다 높은 지수 성장은 단기적으로 달러 상승의 변동성을 야기할 수 있습니다.

마지막 값: