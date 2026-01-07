미국 고용 임금 q/q (United States Employment Wages q/q)
|낮음
|0.8%
|0.9%
|
1.0%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.8%
|
0.8%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
고용 임금 q/q는 해당 분기에 이전 분기와 비교하여 미국 직원들의 기본 임금의 변화를 보여줍니다. 지표에는 추가 지급이 포함되지 않습니다. 이 지수는 매 분기 마지막 달의 고용주를 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 산출됩니다.
이 지수는 연방공무원, 군인, 농업회사 직원, 자원봉사자 및 기타 무급 근로자, 민간가정 종사자 및 자영업자의 임금을 포함하지 않습니다. 지수는 여러 섹터에 대해 별도로 계산됩니다(NAICS 분류 사용).
이 지표는 고용 베네핏과 함께 고용 비용 지수의 계산에 포함됩니다. 데이터는 고용주에 대한 설문조사에서 수집됩니다. 다음과 같은 임금 구성 요소를 고려합니다:
- 수수료, 식품상여금, 소급급여를 포함한 급여의 필수 부분
- 생계비 수당
- 유해관세급여
- 수익 지급 연기
- 기타 급여
기본 임금에는 일회성 지급, 무료 또는 부분적으로 무료 음식이나 수용 시설, 제3자가 지급한 지급, 기명 지급이 포함되지 않습니다.
일반적으로, 고용 임금의 성장은 국가에서 제조된 제품의 최종 가격 인상으로 이어져 인플레이션에 영향을 미칠 수 있습니다. 인플레 성장은 다시 달러 시세에 긍정적인 것으로 보여집니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 고용 임금 q/q (United States Employment Wages q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
