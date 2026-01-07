미국 30년 만기 채권 경매 (United States 30-Year Bond Auction)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
시장
|높은
|4.773%
|
4.694%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
4.773%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
30년 만기 채권 경매는 30년 만기 미국 재무부 채권의 수익률을 나타냅니다. 수익률은 미국 정부 부채 상황을 반영할 수 있기 때문에, 금리 인상은 경제 성장보다 먼저인 반면, 감소는 둔화의 징후로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 30년 만기 채권 경매 (United States 30-Year Bond Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
4.773%
4.694%
4.694%
4.734%
4.734%
4.651%
4.651%
4.813%
4.813%
4.889%
4.889%
4.844%
4.844%
4.819%
4.819%
4.813%
4.813%
4.623%
4.623%
4.748%
4.748%
4.913%
4.913%
4.535%
4.535%
4.608%
4.608%
4.389%
4.389%
4.015%
4.015%
4.314%
4.314%
4.405%
4.405%
4.403%
4.403%
4.635%
4.635%
4.671%
4.671%
4.331%
4.331%
4.360%
4.360%
4.229%
4.229%
4.344%
4.344%
4.769%
4.769%
4.837%
4.837%
4.345%
4.345%
4.189%
4.189%
3.910%
3.910%
3.908%
3.908%
3.741%
3.741%
3.661%
3.661%
3.877%
3.877%
3.686%
3.686%
3.585%
3.585%
3.513%
3.513%
4.080%
4.080%
3.930%
3.930%
3.511%
3.511%
3.106%
3.106%
3.115%
3.115%
3.185%
3.185%
2.997%
2.997%
2.815%
2.815%
2.375%
2.375%
2.340%
2.340%
2.075%
2.075%
1.895%
1.895%
1.940%
1.940%
2.049%
