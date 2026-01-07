미국 핵심 소비자 물가 지수(CPI) n.s.a. (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
가격
|낮음
|330.425
|
330.804
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
330.425
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
CPI(핵심 소비자 물가 지수)는 매월 계산되며 소비자 관점에서 핵심 상품과 서비스의 가격 변동을 반영합니다. 식품과 에너지는 변동성이 크기 때문에 CPI 계산에서 제외됩니다. 소비자물가지수는 인플레이션 역학의 지표로 여겨집니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 핵심 소비자 물가 지수(CPI) n.s.a. (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
330.425
330.804
9월 2025
330.804
329.970
8월 2025
329.970
328.980
7월 2025
328.980
328.364
6월 2025
328.364
327.509
5월 2025
327.509
326.815
4월 2025
326.815
325.933
3월 2025
325.933
325.252
2월 2025
325.252
323.842
1월 2025
323.842
322.007
12월 2024
322.007
321.947
11월 2024
321.947
321.758
10월 2024
321.758
321.109
9월 2024
321.109
320.017
8월 2024
320.017
319.214
7월 2024
319.214
319.003
6월 2024
319.003
318.629
5월 2024
318.629
317.978
4월 2024
317.978
317.088
3월 2024
317.088
315.419
2월 2024
315.419
313.623
1월 2024
313.623
311.907
12월 2023
311.907
311.606
11월 2023
311.606
311.380
10월 2023
311.380
310.817
9월 2023
310.817
310.103
8월 2023
310.103
309.402
7월 2023
309.402
308.910
6월 2023
308.910
308.096
5월 2023
308.096
306.899
4월 2023
306.899
305.476
3월 2023
305.476
304.011
2월 2023
304.011
301.962
1월 2023
301.962
300.113
12월 2022
300.113
299.600
11월 2022
299.600
299.315
10월 2022
299.315
298.442
9월 2022
298.442
297.178
8월 2022
297.178
295.646
7월 2022
295.646
294.680
6월 2022
294.680
292.506
5월 2022
292.506
290.846
4월 2022
290.846
289.305
3월 2022
289.305
288.059
2월 2022
288.059
285.996
1월 2022
285.996
283.908
12월 2021
283.908
282.754
11월 2021
282.754
281.617
10월 2021
281.617
279.884
9월 2021
279.884
279.507
