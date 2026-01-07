미국 10년 만기 어음 경매 (United States 10-Year Note Auction)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
시장
|높은
|4.175%
|
4.074%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
4.175%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
10년 만기 채권 경매는 10년 만기 미국 재무부 채권의 수익률을 나타냅니다. 수익률은 미국 정부 부채 상황을 반영할 수 있기 때문에, 금리 인상은 경제 성장보다 먼저인 반면, 감소는 둔화의 징후로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 10년 만기 어음 경매 (United States 10-Year Note Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
4.175%
4.074%
4.074%
4.117%
4.117%
4.033%
4.033%
4.255%
4.255%
4.362%
4.362%
4.421%
4.421%
4.342%
4.342%
4.435%
4.435%
4.310%
4.310%
4.632%
4.632%
4.680%
4.680%
4.235%
4.235%
4.347%
4.347%
4.066%
4.066%
3.648%
3.648%
3.960%
3.960%
4.276%
4.276%
4.438%
4.438%
4.483%
4.483%
4.560%
4.560%
4.166%
4.166%
4.093%
4.093%
4.024%
4.024%
4.296%
4.296%
4.519%
4.519%
4.610%
4.610%
4.289%
4.289%
3.999%
3.999%
3.857%
3.857%
3.791%
3.791%
3.448%
3.448%
3.455%
3.455%
3.985%
3.985%
3.613%
3.613%
3.575%
3.575%
3.625%
3.625%
4.140%
4.140%
3.930%
3.930%
3.330%
3.330%
2.755%
2.755%
2.960%
2.960%
3.030%
3.030%
2.943%
2.943%
2.720%
2.720%
1.920%
1.920%
1.904%
1.904%
1.723%
1.723%
1.518%
1.518%
1.444%
1.444%
1.584%
