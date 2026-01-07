핵심 PCE 물가 지수 m/m는 보고 달에 미국 거주자들이 구입한 고정 소비재 및 서비스 바스켓에 대한 가격이 전달과 비교하여 변동했음을 보여줍니다. 이 지표를 "PCE 디플레이터"라고도 합니다. 이는 내구재 및 비 내구재와 서비스에 대한 가계의 실제 및 귀속 지출을 고려합니다. 식품 및 에너지 가격은 변동성이 높기 때문에 핵심 지수 계산에서 제외됩니다.

이 지수는 2009년을 기준으로 벤치마킹됩니다.

PCE 지수는 미국의 인플레이션 측정에 포함됩니다. PCE 지수는 일반적으로 상품과 서비스의 가격 상승을 동반하기 때문입니다.

다른 미국 소비자 물가 지표 CPI와 비교하며, 미국 연준은 경제 상황 분석에 PCE를 사용하는 것을 선호합니다. 그 이유는 PCE 계산식이 소비자 행동에서 단기적 변화의 영향을 고려하고 바스켓을 조정할 수 있는 반면, 소비자 바스켓 세트와 그 구성요소의 가중치는 CPI 계산에서만 수정되기 때문입니다. 따라서 PCE는 보다 완전한 인플레이션 게이지를 제공합니다.

지수 성장은 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: