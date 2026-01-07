필라델피아 Fed Prices Payed Index(필라델피아 연방 물가 지불 지수)는 필라델피아 지역의 주요 제조 회사들이 지불하는 상품과 서비스의 가격 변화를 보여줍니다. 이 지역은 펜실베니아, 뉴저지, 델라웨어, 즉 경제 활동이 많은 주를 포함합니다. 그래서 이 지수는 종종 국가 지수와 관련이 있습니다.

지불된 가격 지수는 지역의 주요 제조 회사들을 대상으로 한 설문 조사에 기초하여 계산됩니다. 재계 지도자들은 그들의 기업 상황이 개선되었는지, 악화되었는지, 아니면 변함이 없었는지를 평가해야 합니다. 생산 공정에서 자재, 상품 및 서비스에 대해 지불한 가격 외에도, 신규 및 미충족 주문, 배송, 배송 시간, 재고, 수령 가격, 직원 수, 주당 평균 근로 시간에 대한 평가도 이 조사에 포함됩니다. 또한 응답자들은 자신의 분야에서 전반적인 비즈니스 활동 수준을 평가해야 합니다. 지난 달에 대한 평가와 향후 6개월에 대한 예측이라는 두 가지 시간 간격의 답변이 있을 것으로 예상됩니다.

지수는 양의 추정치와 음의 추정치의 백분율 사이의 차이로 계산됩니다. 최종 지수 값이 플러스 값이면 제조업체에서 지불하는 가격이 지역 전체에서 평균적으로 증가했음을 의미합니다. 이 수치가 0보다 낮으면 지불 가격의 하락을 나타냅니다.

필라델피아 연방 준비 은행의 책임에 해당하는 지역은 필라델피아에서 가장 경제 활동이 활발한 지역 중 하나이며, 그렇기 때문에 이 지역의 지수는 종종 분석가들에 의해 모니터링되며 미국 경제 상태를 간접적으로 주도하는 지표로 간주됩니다. 최종 생산물의 단기간 가격 상승을 유발하기 때문에 지급 가격의 상승은 이 지역의 인플레이션의 주요 지표가 될 수 있습니다.

필라델피아 연방 물가 지불 지수의 역동성은 달러 시세의 변동성을 미미하게 유발할 수 있습니다.

